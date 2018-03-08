Радикалы пообещали заблокировать проведение на территории Украины выборов президента России

Представители ряда украинских националистических организаций заявили, что собираются сорвать проведение на территории Украины выборов президента России.

Об этом информирует «112 Украина» со ссылкой на совместное заявление националистов.

«Украинские националисты считают это недопустимым с позиции здравого смысла и морали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что националисты намерены помешать «спокойному голосованию за президента Московии на территории Украины».

По их словам, чтобы не дать людям проголосовать на выборах, они собираются блокировать здания и устраивать «коридор позора» для желающих проголосовать.

Ранее МИД Украины пригрозил санкциями России из-за проведения президентских выборов в Крыму.

Директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров рассказал URA.RU, чего стоит ждать от президентских выборов, которые пройдут в России в 2018 году.