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Радикалы пообещали заблокировать проведение на территории Украины выборов президента России

08 марта 2018, 15:54  •  231 • Украина
Представители ряда украинских националистических организаций заявили, что собираются сорвать проведение на территории Украины выборов президента России.
 
globallookpress.com © Sergii Kharchenko
 

Об этом информирует «112 Украина» со ссылкой на совместное заявление националистов.

«Украинские националисты считают это недопустимым с позиции здравого смысла и морали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что националисты намерены помешать «спокойному голосованию за президента Московии на территории Украины».

По их словам, чтобы не дать людям проголосовать на выборах, они собираются блокировать здания и устраивать «коридор позора» для желающих проголосовать.

Ранее МИД Украины пригрозил санкциями России из-за проведения президентских выборов в Крыму.

Директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров рассказал URA.RU, чего стоит ждать от президентских выборов, которые пройдут в России в 2018 году.

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