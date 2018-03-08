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Радикалы пообещали заблокировать проведение на территории Украины выборов президента России
08 марта 2018, 15:54 • 231 • Украина
Представители ряда украинских националистических организаций заявили, что собираются сорвать проведение на территории Украины выборов президента России.
globallookpress.com © Sergii Kharchenko
Об этом информирует «112 Украина» со ссылкой на совместное заявление националистов.
«Украинские националисты считают это недопустимым с позиции здравого смысла и морали», — говорится в сообщении.
Отмечается, что националисты намерены помешать «спокойному голосованию за президента Московии на территории Украины».
По их словам, чтобы не дать людям проголосовать на выборах, они собираются блокировать здания и устраивать «коридор позора» для желающих проголосовать.
Ранее МИД Украины пригрозил санкциями России из-за проведения президентских выборов в Крыму.
Директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров рассказал URA.RU, чего стоит ждать от президентских выборов, которые пройдут в России в 2018 году.
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