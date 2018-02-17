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Радикалы-неонацисты захватили Российский центр науки и культуры в Киеве и устроили там погром

17 февраля 2018, 18:39  •  239 • В России

Варварскому захвату в центре украинской столицы подверглось здание «Россотрудничества», Российский центр науки и культуры в Киеве на Подоле. Активисты из организаций С14, "Правый сектор" (запрещена в РФ - ред.) и «Традиции и порядок» во главе с народным депутатом от «Радикальной партии» Андреем Лозовым взломали замки и ворвались в здание. И устроили там настоящий погром: переворачивали столы, разбивали стулья, ломали стенды и разбрасывали бумаги, до которых смогли добраться.

- Выпиливают болгаркой дверь уже на пятом этаже. Там сейчас забаррикадировались дети из театральной студии. Репетируют «Ревизор». Разбили выставку внутри памяти Шаляпина. С детьми всё нормально. Но из-за дыма болгарок и аэрозолей краски, дети кашляют и очень напуганы. Особенно балаклавами, - написал на своей странице в соцсети «Фейсбук» ставший свидетелем этого события православный активист Дмитрий Скворцов. - ОБСЕ приезжала. Выразили обеспокоенность. С14 находись там около часа. Если бы не полиция, выпилили бы двери в театральную студию. В центре было около 100 чел. (посетителей, включая детей, и сотрудников).

Радикалы-неонацисты захватили Российский центр науки и культуры в Киеве и устроили там погромФото: REUTERS

На стенах на разных этажах штурмовики оставили надписи «Геть ФСБ», «Свободу Сенцову», «Смерть России», «Смерть сепарам» и другие, а сами скандировали свои лозунги "Смерть москалям", «Мир Донбассу- смерть Кремлю». Попытавшемуся утихомирить разбушевавшихся националистов директору Центра Константину Воробьеву, в ответ на его аргументы, что учреждение занимается только вопросами культуры и просвещения, Лозовой, как типичный украинский парламентарий пообещал: «Я тебе сейчас в морду плюну». И возраст пожилого заслуженного человека его не смутил.

Апофеозом всего погрома стало сожжение российского флага, который они предварительно бросили себе под ноги и тщательно топтали. Ну а поведение сотрудников миссии ОБСЕ, которые уехали, бросив детей во взламываемом помещении, говорит само за себя. Украинский флаг, который также находился в здании, погромщики просто забрали с собой. Полиция никого из нападавших не задержала, спасибо, хоть поумерила их пыл и не дала им ворваться в помещение, где дети репетировали бессмертного «Ревизора» Гоголя.

Спустя час погромщики сами покинули здание Центра, продемонстрировав абсолютную безнаказанность новых штурмовиков в этой цеевропейской столице.

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