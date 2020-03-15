Радикалы-националисты поставили Зеленскому ультиматум

Несмотря на объявленные на Украине из-за короновируса меры безопасности, в субботу в Киеве прошел марш националистов в честь отмечаемого в стране дня добровольца. Добровольцы, в данном случае, - это не те, кто помогает пожарным, переводит бабушек через дорогу и помогает им с продуктами, не поисковики, а те, кто с оружием в руках пошел по собственной воле приводить к «уму-разуму» непокорный Донбасс. На марш в столице вышли более 5 тысяч человек (если позволено будет их так назвать), настроенных настолько радикально, что, казалось, еще чуть-чуть – и полыхнет уже настоящими схваткой и пламенем.

Националистов раззадорили договоренности, достигнутые в Минске в ходе переговоров замглавы администрации президента России Дмитрия Козака и главы Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Ермака. Создание Консультативного совета из представителей ЛДНР и Украины при незначительном посредническом представительстве ОБСЕ, Германии, России и Франции, введение представителей ЛДНР в прямой диалог, пусть и без права принятия обязательных решений – они сочли изменой «революции гидности». Под вечер участники акции раззадорились настолько, что сделали попытку осадить посольство РФ в Киеве, разодрали и затоптали российские флаги, закидали территорию дипломатического представительства петардами и даже пальнули по крыше здания из ракетницы. Но к этому нашим дипломатам в Киеве не привыкать. В 2014-м, помнится, и непосредственные попытки штурма предпринимались оголтелой и озверевшей до состояния визга толпой.

Главная особенность нынешней акции заключалась в ее крайней радикализации, подпитанной договоренностями Ермака и Козака. И потому нет ничего удивительного, что националисты выступили в этот раз фактически против президента своей страны, избранного 73% процентами избирателей менее года назад. Во время марша сотни глоток слаженно ревели несложные лозунги: «Нет капитуляции!», «Зелю – геть!», «Аваков – черт!», «Ермака – на кол!». Предательство нынешней власти, по мнению марширующих, надо пресекать сразу и в корне.

- Мы видим, что тут, в центре Киева, мы не видим реальной украинской власти. Тут сидят люди которые предают память каждого нашего погибшего брата. Позавчера они фактически признали террористов ЛДНР частью международного права, сделали их субъектными, поставили их на одни уровень со святой украинской державой, - надрывался, выступая перед собравшимися глава «Нацкорпуса» Андрей Билецкий. Жалостливые оправдания Ермака по возвращению в Киев, что смысл договоренностей не так поняли, и никто не собирается вести диалог с представителями ЛДНР во внимание некем приняты не были. Тем более, что текст протокола решения, на котором стояли все необходимы подписи, в том числе, и от Украины, утекли в Сеть. Наоборот, это еще больше раззадорило националистов. В ответ радикалы выдвинули настоящий ультиматум президенту, экземпляры которого передали не только в резиденцию Зеленского на Банковой, но и в Верховную раду Украины, и в Кабинет министров.

Пункты ультиматума поражают своей безбашенностью, отсутствием логики и явной манией величия, согласно которой, Киев должен сам единолично принимать решения, а все остальные – принимать их к исполнению.

Демонстранты призывают продолжить войну на ДонбассеФото: REUTERS

Вот эти 10 требований:

- Отказ от разведения войск на Донбассе

- Прекращение «политики капитуляции»

- Отказ от договоренностей с агрессором - Москвой

- Уголовные дела для реваншистов: коллаборантов и пропагандистов, которые работают на РФ

- Отказ от проведения выборов в оккупированных районах Донбасса до восстановления полного контроля над территориями

- Россия платит за разрушение украинских Крыма и Донбасса

- Отказ от «Нормандии» без включения в соглашение Крыма

- Развитие ВСУ и оборонного сектора - приоритет

- Уважение и социальные гарантии украинским военным

- Прекращение политических преследований добровольцев, военных волонтеров

Совет Федерации утвердил положительные решения региональных парламентов о поправках в Конституцию России Несмотря на объявленные на Украине из-за короновируса меры безопасности, в субботу в Киеве прошел марш националистовФото: REUTERS

Говорить что-либо по поводу любого из пунктов вряд ли стоит. Как не стоит всерьез принимать аргументы психически больных на медицинском симпозиуме. Не симптомы с проявлениями, а именно аргументы. Как обстоит дело и в этом случае.

Можно было бы отнестись к этому, как к традиционным крикам и истерикам, если не некоторые нюансы. Представители радикалов стали разгонять в телевизионных эфирах мысль о том, что Зеленского и Сивохо, попытавшегося предложить накануне план по достижению мира на Донбассе и побитого нациками за это, ждет тюрьма. И то обстоятельство, что около 30 депутатов фракции «Слуги народа» в пятницу, после встречи все с тем же Ермаком, проходившей на повышенных тонах, написала письмо президенту, в котором выступили против реализации Минских соглашений и проводимой Зеленским политики. Впервые часть партии Зеленского и его же фракции в парламенте (наспех собранная с бору по сосенке из свадебных фотографов, модных парикмахеров, безработных сомелье, ведущих свадеб и похорон, активных и пассивных бьюти-блогеров и прочей интеллектуальной элиты страны) выступила против президента, которому они клялись в верности и послушании. Впервые. Можно искать в этом влияние Коломойского, Ахметова или Авакова, иное стороннее влияние, но раньше такого не было. Монолит «слуг» треснул, покрывшись трещинами.

Одним из инициаторов письма был депутат Никита Потураев, недавно публично сожалевший, что у Киева нет атомной бомбы, чтобы сбросить ее на Москву, а подписали сие послание Зеленскому депутаты Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив и многи, многие другие. Известный на Украине блогер Макс Бужанский съехидничал в своем блоге: «Ходят слухи, что в конце знаменитого письма Президенту, каждый списочник хотел дописать — а такого-то числа я поеду на встречу с избирателями в такой-то округ и расскажу им об этом лично». Причем, непонятно, с какой целью хотели бы дописать данную формулировку - сподвигнуть ОПУ на какие-то преференции конкретному подписанту или же это стоит считать официальным уведомлением о разрыве отношений и желании каждого конкретного имярек набрать себе очков перед избирателями в конфликте с президентом.

Трещины в правящей партии и ее фракции в парламенте, радикализация настроений в обществе и все усиливающаяся активность радикалов и «вытиранов» АТО – это нехорошие симптомы для Зеленского, сбросить которого с президентского поста могут попытаться уже этим летом или ближе к нему. Сам он по-прежнему остается нерешительным и непоследовательным и, чем дальше, тем больше зависит от того, станут ли защищать его украинские олигархи своими деньгами и частными армиями или откажутся, отдав на потеху толпе. Во всяком случае, возглавляющий МВД Арсен Аваков, в истории с Сивохо, наглядно показавший Зеленскому, за кем сила и улица, вряд ли станет прикрывать столь слабого президента, после которого его шансы превратиться в единоличного лидера значительно увеличатся.