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Радикалы начинают поход против журналистов оппозиционных каналов

04 февраля 2021, 18:15  •  149 • Украина

Незаконно закрытые каналы Медведчука и их журналистов будут добивать националисты и радикалы. Так, «Национальный корпус» уже анонсировал акцию «Добьем гнид» и пообещал сегодня, 4 февраля, разгромить канал «Наш», который высказал поддержку репрессированным коллегам.

О мероприятии в Telegram сообщил общественный активист, лидер профашистской организации С14 Евгений Карась. По его словам, представители типа националистических движений «Основа будущего», «Правый сектор» и Всеукраинская молодежная организация «Сокол» намерены провести акцию устрашения под телеканалом Евгения Мураева. Недаром же вчера с телеканала НАШ в спешном порядке сбежал генеральный продюссер Дудник, заявив, что не может идти на сделку с совестью. По всей видимости, один из топ-менеджеров канала не захотел испытать на себе гнев и дубинки правосеков – он раньше других сообразил, что физические расправы будут чинить подконтрольные СБУ и МВД радикалы. При этом рядовые, патриотично настроенные граждане, высказывают поддержку националистам и рекомендуют им «заняться еще и телеканалом «Интер», который принадлежит экс-главе АП Левочкину. По непроверенным данным нардеп причастен к силовой операции против информационного пула своего соратника Медведчука.


«Азаров и вся проросссийская шушера с Мураевым во главе во время войны - это нормально?»;

«Эти пропагандоиды должны ходить с печатями на лбу. Желательно, от сапог Нацкорпуса. Коллаборанты»;

«Для тих, кто смотрит сепарские каналы и Кива с Герман родные. Не по человечески это - быть наполовину украинцем».

К слову, обвиняемый в убийстве Олеся Бузины активист ультраправой организации С14 Медведько опубликовал в ФБ благодарственный текст президенту Зеленскому. Радикал слегка перефразировал известную песню СС «Мы - черный отряд Гайера».

«Мы – черный отряд Зеленского», – написал Медведько на немецком языке.

Что ж, весьма символичная поддержка нацистов еврейскому президенту.

Также с трибуны ВР от депутата ОПЗЖ Вадима Рабиновича прозвучала информация о том, что еще один убийца – одесский правосек Сергей Стерненко уже создал «боевой отряд» из двадцати человек, чтобы преследовать и терроризировать опальных журналистов с каналов Медведчука. Также экс-спикер «Правого сектора» записал ролик «о пособниках российских оккупантов, со словами – «ватка горит, Рабинович всех пугает Стерненком, а Портнов - безработный…». Он поздравил всех патриотов с закрытием каналов Медведчука, и поблагодарил Зеленского с тем, что он выполняет свои обещания. Также он назвал закрытые СМИ «каналами Путина». И напомнил, что «Ньюзван» даже пытался навести телемосты с РФ и ЛДНР.

«Я записываю это видео для того, чтобы позлорадствовать. Вчера каналы Медведчука транслировались только на ю-тубе, и их журналисты настолько испугались, что приволокли в студию кучу украинских флагов, чтобы показать, что они украинцы и очень патриотичные. А где ж российские триколоры?», - насмехается радикал.

При этом сторонники ОПЗЖ возмущаются слишком мягкой реакцией партии и на террор против работников СМИ, и на ползучий конституционный переворот, устроенный Зеленским. Тем более, что еще год назад депутат Илья Кива создал «боевое крыло» ОПЗЖ – молодежную организацию «Патриоты за жизнь». Об этом пишет и политолог Алексей Калиниченко:

«Антиконституционный переворот, начатый Зе-коллаборационистами в октябре 2020 года с наезда на Конституционный Суд, длился три месяца и закончился 2 февраля 2021 года закрытием 3-х телеканалов. События последних суткок 2-3 февраля, можно сравнить с рукопашной, когда бойцы из одного окопа со штыками наперевес под покровом ночи, совершили нападение на своих противников, устроив рукопашную в их окопе. Что в это время делают те, на кого внезапно напали? Вместо того, чтобы отражать атаку противника, бойцы взывают к законности и обвиняют напавших неправомерных действиях. Ребята, штыки ваши где?», - интересуется эксперт.

Однако, вместо штыковой атаки юрист Медведчук пообещал восстановить справедливость через Верховный суд, а также обратиться в ЕСПЧ и другие международные инстанции.

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