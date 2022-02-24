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Радикалы начали разбегаться из Украины, власть имитирует зачистку «Правого сектора»

24 февраля 2022, 11:30  •  578 • Украина

Патриоты и националисты всех мастей вместо того, чтобы бежать в военкоматы и штабы терроброны, бегут из Украины. Канал «Тень на плетень» сообщает, что «в Одесской области наметился исход националистов и радикалов, которые последние 7 лет заявляли о готовности встретить Россию в всеоружии и дать ей по зубам. Большинство лидеров радикалов выехало в Молдову».

Правда, не исключено, что на территории соседней страны они будут не прятаться, а готовить «заваруху» против России. Также на днях в Запорожье и Житомире были закрыты все штабы «Правого сектора», а сами правосеки зачищены под ноль.

В Сумской же области накануне «вторжения Путина» радикалы из «ПС» передрались с Нацкорпусом Билецкого. Причина – якобы сговор «нацкорпусят» и полиции против «Правого сектора». Об этом открыто пишут в соцсетях «пострадавшие».

Мол, избиения и повреждения «боевых машин» ДУК, а также изъятие оружия у правосеков накануне великой войны «могут совершать только сволочи и антигосударственные элементы, которыми являются Денис Сокур (глава местного отделения Нацкорпуса) и его последователи».

«В то время, когда все адекватные граждане готовятся к отправке на фронт, негодяи из Нацкорпуса со своими уродами проводят провокации вместе с криминальными и продажными правоохранителями Сум», — негодуют избитые правосеки устами сумского главы отделения ПС Андрея Тарасенко. Сам он пообещал разбираться с бывшим побратимами по законам военного времени.

Все эти разборки в радикальном лагере очень похожи на зачистку «Правого сектора» — организации, запрещенной в РФ. Причем, осуществляют ее с помощью силовиков и националистов, которые перешли под «крышу» Банковой.

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