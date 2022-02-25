Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары и началась десантная операци...
Взрывы гремят на крупнейших военных базах и объектах ВС Украины
Запад решил наказать Россию, а сделал подарок. Прилепин посмеялся: "Всё. Уд...
«Столица автоматически переходит во Львов». Паника в Киеве перекинулась на Запад...
Главная / Политика

Радикалы могут воспользоваться взятием Чернобыльской АЭС: Угрозу озвучил эксперт

25 февраля 2022, 13:45  •  160 • Политика
Некие украинские радикалы, поддерживающие киевский режим, теоретически могут воспользоваться взятием Чернобыльской АЭС русскими десантниками, не исключил эксперт по энергетической безопасности Станислав Митрахович. Он озвучил угрозу ядерной провокации.
Русские военные, участвующие в освободительной операции на Украине, ранее заняли территории вокруг Чернобыльской АЭС, напомнил ведущий Царьграда Никита Комаров в эфире спецвыпуска "Первого русского".
Он спросил у эксперта по энергетической безопасности Финансового университета при Правительстве России Станислава Митраховича, существует ли угроза некой экологической катастрофы, если кто-то с украинской стороны вдруг решит воспользоваться ситуацией.
Собеседник Царьграда заметил, что не стоит исключать такого сценария, теоретически отдельные радикалы, поддерживающие киевский режим, могут устроить опасную провокацию.
Эксперт пояснил, что над четвёртым энергоблоком, где произошла авария, есть объект "Укрытие", который предотвращает радиоактивную утечку. Также существует хранилище отработавшего ядерного топлива, которое теоретически могло быть использовано для изготовления "грязной бомбы".
Если заложить вблизи этих мест взрывчатку, последствия могут быть страшными. Впрочем, вероятность такой умышленной провокации со стороны ВСУ невелика, поскольку это, несомненно, ударит и по самому Киеву, добавил Митрахович.
Тем не менее сохраняются риски диверсий со стороны радикалов. Никита Комаров после слов собеседника привёл свежую информацию Минобороны России по поводу нынешней ситуации в зоне Чернобыльской АЭС.
Он передал, что в настоящее время русские десантники защищают станцию совместно с украинскими военными из батальона охраны АЭС. Это даёт гарантию, что какие-либо националистические и другие радикальные формирования не смогут воспользоваться эскалацией для организации ядерной провокации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


160
Источник
Похожие новости
25 февраля 2022, 00:20
"Слава Украине… в составе России": Под Мелитополем отрекаются от бандеровских кричалок
25 февраля 2022, 02:05
Ночь на холодном граните: Харьковчане спрятались в метро от своей же армии
25 февраля 2022, 00:20
Украина - Россия. Главные события в прямой трансляции
25 февраля 2022, 06:10
Макрон признался, что пошёл на поводу у Зеленского, позвонив Путину
25 февраля 2022, 06:10
Снова конфуз: Псаки оказалась в неловкой ситуации из-за Зеленского
25 февраля 2022, 04:25
Владимир Зеленский оценил потери своей армии и признал "одиночество Украины"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 февраля 2022, 18:55
В России предложили план по освобождению Украины от "бандеровской диктатуры"
24 февраля 2022, 09:45
Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары и началась десантная операция в Черном и Азовском морях
20 февраля 2022, 02:30
Мужчины Донбасса получили недвусмысленные СМС — фото
23 февраля 2022, 01:05
Зеленский "ответил" Путину через налоги: Главные заявления президента Украины
24 февраля 2022, 22:35
Кто согласен с "убийством русских". В список попали популярные певцы и блогеры
22 февраля 2022, 04:05
Путин принял решение. Украина имени Ленина будет ликвидирована
22 февраля 2022, 02:20
Ответ Зеленского Путину начался с обмана. Баранец не сдержался
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.