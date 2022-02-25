Радикалы могут воспользоваться взятием Чернобыльской АЭС: Угрозу озвучил эксперт

Некие украинские радикалы, поддерживающие киевский режим, теоретически могут воспользоваться взятием Чернобыльской АЭС русскими десантниками, не исключил эксперт по энергетической безопасности Станислав Митрахович. Он озвучил угрозу ядерной провокации.

Русские военные, участвующие в освободительной операции на Украине, ранее заняли территории вокруг Чернобыльской АЭС, напомнил ведущий Царьграда Никита Комаров в эфире спецвыпуска "Первого русского".

Он спросил у эксперта по энергетической безопасности Финансового университета при Правительстве России Станислава Митраховича, существует ли угроза некой экологической катастрофы, если кто-то с украинской стороны вдруг решит воспользоваться ситуацией.

Собеседник Царьграда заметил, что не стоит исключать такого сценария, теоретически отдельные радикалы, поддерживающие киевский режим, могут устроить опасную провокацию.

Эксперт пояснил, что над четвёртым энергоблоком, где произошла авария, есть объект "Укрытие", который предотвращает радиоактивную утечку. Также существует хранилище отработавшего ядерного топлива, которое теоретически могло быть использовано для изготовления "грязной бомбы".

Если заложить вблизи этих мест взрывчатку, последствия могут быть страшными. Впрочем, вероятность такой умышленной провокации со стороны ВСУ невелика, поскольку это, несомненно, ударит и по самому Киеву, добавил Митрахович.

Тем не менее сохраняются риски диверсий со стороны радикалов. Никита Комаров после слов собеседника привёл свежую информацию Минобороны России по поводу нынешней ситуации в зоне Чернобыльской АЭС.

Он передал, что в настоящее время русские десантники защищают станцию совместно с украинскими военными из батальона охраны АЭС. Это даёт гарантию, что какие-либо националистические и другие радикальные формирования не смогут воспользоваться эскалацией для организации ядерной провокации.