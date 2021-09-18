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Радикалы из «Азова» подорвали украинских пограничников, мешавших вывозить оружие из Донбасса

18 сентября 2021, 19:25  •  273 • Украина

Киев старается не афишировать «разборки», которые происходят в зоне проведения Операции объединенных сил (ранее АТО) между боевиками националистических формирований и военнослужащими силовых структур Украины. Все такие эксцессы и последующие потери списываются на обстрелы со стороны народных республик Донбасса.

Однако, иногда правда все же «всплывает» на свет. Так, стало известно, что вчера боевики полка «Азов» устроили теракт, взорвав двоих сотрудников Госпогранслужбы Украины. Поводом для этого стало перекрытие каналов контрабанды оружия, которое вывозилось на материковую Украину националистами. Вместе с пограничниками пострадал глава Счастинской военно-гражданской городской администрации.

Информация о данном преступлении поступила в Управление Народной милиции ЛНР от сотрудников украинских правоохранительных органов, расследующих указанное преступление. Об этом сообщил представитель пресс-службы НМ ЛНР Иван Филипоненко.

«Нами получены сведения о подготовке и проведении боевиками группировки «Азов», прибывшими в район населённого пункта Старый Айдар, террористического акта в отношении сотрудников государственной пограничной службы Украины», – заявил Филоненко.

Он подчеркнул, что боевики «Азова» провели так называемую акцию устрашения, чтобы запугать украинских пограничников, которые препятствовали бесконтрольному вывозу оружия из Донбасса. В результате взрыва СВУ нанесено повреждение зданию служебного общежития пограничной комендатуры и транспортному средству.

«Ранение получили два человека, в том числе глава города Счастье, находившийся в этот момент в здании. Чиновник получил осколочные ранения и госпитализирован в районную больницу в удовлетворительном состоянии», – добавил Филоненко.

В свою очередь в СМИ Украины покушение на пограничников «потушили», списав ранение руководителя Счастинской городской военно-гражданской администрации на обстрел со стороны НМ ЛНР. Пострадавшего пограничника вообще не упомянули, очевидно «проведя» его по другой статье.

«16 сентября российские войска совершили обстрел населенного пункта Счастье в Луганской области, в результате чего ранение получил руководитель Счастинской городской военно-гражданской администрации Александр Дунец, сейчас его состояние здоровья – удовлетворительное», — говорится в сообщении РБК-Украины.
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