Радикалы из «Азова» отомстили Бужанскому за смену власти в ГПУ. Нардепа забросали яйцами и облили молоком • 45 • Украина



Депутата Макса Бужанского поздно вечером атаковали радикалы из «Азова». Нападение было связано с тем, что именно Бужанский был парламентским локомотивом «свержения» Генпрокурора Рябошапки: он инициировал сбор подписей за отставку главы ГПУ.



Кроме того, его эмоциональное выступление в Раде порвало соратников генпрокурора: Бужанский заявил, что Рябошапка полностью уничтожил то, что партия Зе обещала избирателям, а также обвинил генпрокурора в укрывательстве «свиноборонпрома» имени Порошенко. А уже через несколько часов за ним пришли националисты с битами: под зданием телеканала ЗИК Бужанского забросали яйцами и облили молоком. Сам он знал об угрозе.



«В 16 часов меня предупредили, что готовится провокация, после вечернего эфира «Народ Против». И верно, в 0 часов 30 минут, толпа персонажей, человек 35-40, с битами, представившихся ветеранами полка Азов, и прибывшая на автомобилях Аа1154 ХІ мицубиси L200 черный, АА0714 Ха белый мерседес-спринтер, с помощью нескольких яиц одержала убедительную победу над моим костюмом. Не особо впечатлен, костюмов у меня явно больше, чем у них яиц, я имею ввиду, у меня одного, чем у них всех, сорока, вместе взятых. Переживаю, не испугались ли ребята, всего то четыре десятка, вот так взяли, и решились на такой отчаянный шаг. Руслан Георгиевич, но вам же это всё равно не помогло, верно?)», - обратился нардеп к отставленному Генпрокурору Рябошапке через свой ТГ-канал. К слову, ТГ-канал «Неприкасаемые» посоветовал Бужанскому «счёт за испорченный яйцами костюм смело направлять на Академика Богомольца, 10». Это адрес офиса МВФ, где сидит министр Аваков – именно его связывают с патронатом радикального батальона «Азов».



«Все это просто возмутительно! Что хочу сказать? Государственные институты почти уничтожены, страна скатывается в хаос и беспредел. И Макс в этом тоже повинен. Как представитель власти. Как депутат, который вместе со всеми снова послушно позволил пристегнуть страну к штанам Авакова. Человека, который тенью стоит за всем беспределом ряженных «националистов», «антинационалистов» и прочих. Поэтому провокации и беспредел в стране будут усиливаться... и бандеровцы или нацисты здесь ни при чем. А в особо резонансных случаях Аваков будет «эффективно» вмешиваться, демонстрируя населению и этому президенту свою незаменимость. Как в Санжарах. Помянете мое слово. Грустно все. Жаль», - оценила ситуацию блогер Татьяна Санд.



При этом за Бужанского заступилась гендиректор канала «ЗИК» (принадлежит Медведчуку) Наталья Влащенко, написав пост в поддержку нардепа: «Только что после программы « ветераны полка Азов» (так они представились) пытались задержать и оскорбить Макс Бужанский. Хотя Юрий Михальчишин («Свобода») говорит, что бойцы полка Азов сейчас находятся в другом месте. Но, слава Богу, камеры работают, и мы будем знать, кто сегодня с пакетами молока и прочей хренью приходил к студии Все это происходило, когда я переодевалась после эфира, но очевидцы рассказали: когда Макс уже уехал, «бойцы-удальцы» удивлялись, что он не испугался и быстро не убежал. Да потому что в принципе не боится вас. И вы это знаете, заказная агитбригада А я горжусь совместной работой», - подчеркнула журналист.



Депутата Макса Бужанского поздно вечером атаковали радикалы из «Азова». Нападение было связано с тем, что именно Бужанский был парламентским локомотивом «свержения» Генпрокурора Рябошапки: он инициировал сбор подписей за отставку главы ГПУ.Кроме того, его эмоциональное выступление в Раде порвало соратников генпрокурора: Бужанский заявил, что Рябошапка полностью уничтожил то, что партия Зе обещала избирателям, а также обвинил генпрокурора в укрывательстве «свиноборонпрома» имени Порошенко. А уже через несколько часов за ним пришли националисты с битами: под зданием телеканала ЗИК Бужанского забросали яйцами и облили молоком. Сам он знал об угрозе.«В 16 часов меня предупредили, что готовится провокация, после вечернего эфира «Народ Против». И верно, в 0 часов 30 минут, толпа персонажей, человек 35-40, с битами, представившихся ветеранами полка Азов, и прибывшая на автомобилях Аа1154 ХІ мицубиси L200 черный, АА0714 Ха белый мерседес-спринтер, с помощью нескольких яиц одержала убедительную победу над моим костюмом. Не особо впечатлен, костюмов у меня явно больше, чем у них яиц, я имею ввиду, у меня одного, чем у них всех, сорока, вместе взятых. Переживаю, не испугались ли ребята, всего то четыре десятка, вот так взяли, и решились на такой отчаянный шаг. Руслан Георгиевич, но вам же это всё равно не помогло, верно?)», - обратился нардеп к отставленному Генпрокурору Рябошапке через свой ТГ-канал. К слову, ТГ-канал «Неприкасаемые» посоветовал Бужанскому «счёт за испорченный яйцами костюм смело направлять на Академика Богомольца, 10». Это адрес офиса МВФ, где сидит министр Аваков – именно его связывают с патронатом радикального батальона «Азов».«Все это просто возмутительно! Что хочу сказать? Государственные институты почти уничтожены, страна скатывается в хаос и беспредел. И Макс в этом тоже повинен. Как представитель власти. Как депутат, который вместе со всеми снова послушно позволил пристегнуть страну к штанам Авакова. Человека, который тенью стоит за всем беспределом ряженных «националистов», «антинационалистов» и прочих. Поэтому провокации и беспредел в стране будут усиливаться... и бандеровцы или нацисты здесь ни при чем. А в особо резонансных случаях Аваков будет «эффективно» вмешиваться, демонстрируя населению и этому президенту свою незаменимость. Как в Санжарах. Помянете мое слово. Грустно все. Жаль», - оценила ситуацию блогер Татьяна Санд.При этом за Бужанского заступилась гендиректор канала «ЗИК» (принадлежит Медведчуку) Наталья Влащенко, написав пост в поддержку нардепа: «Только что после программы « ветераны полка Азов» (так они представились) пытались задержать и оскорбить Макс Бужанский. Хотя Юрий Михальчишин («Свобода») говорит, что бойцы полка Азов сейчас находятся в другом месте. Но, слава Богу, камеры работают, и мы будем знать, кто сегодня с пакетами молока и прочей хренью приходил к студии Все это происходило, когда я переодевалась после эфира, но очевидцы рассказали: когда Макс уже уехал, «бойцы-удальцы» удивлялись, что он не испугался и быстро не убежал. Да потому что в принципе не боится вас. И вы это знаете, заказная агитбригада А я горжусь совместной работой», - подчеркнула журналист. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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