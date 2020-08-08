Радикалы готовят госпереворот с захватом Крыма. Зеленский не может сопротивляться - эксперт

Лидеры украинских радикальных организаций поставили для себя сверхзадачу по захвату Крыма, полагает политолог Алексей Кочетков. Он уверен, что для начала они силой возьмут власть на Украине, а затем предпримут и военные действия по возвращению полуострова, чьи жители большинством голосов заявили о желании восстановить историческую справедливость и вернуться в состав России.

Чем слабее будет власть в Киеве, тем сильнее окажутся позиции неонацистов, пишет "Утро.ру" со ссылкой на эксперта. И если радикалы действительно захватят власть, то им останется лишь "мобилизовать народ и пустить его "на убой". И простым украинцам снова придётся ввязываться в войну, ведь именно их руками будут творить преступления.

В Киеве понимают, что угроза вполне реальна. Однако президент Украины Владимир Зеленский не может давить на своего основного в этом вопросе противника - министра внутренних дел Арсена Авакова, который и контролирует радикалов, отметил Кочетков. Администрация президента хотела бы отстранения министра от власти, однако пока сделать это не получается.

Между тем есть и ещё одно печальное обстоятельство: "нацизм, как правило, неизлечим", приводят слова Кочеткова "РИА Новости Крым".