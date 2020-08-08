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Радикалы готовят госпереворот с захватом Крыма. Зеленский не может сопротивляться - эксперт

08 августа 2020, 16:45  •  197 • Политика
Радикалы во главе с Арсеном Аваковым готовят госпереворот с захватом Крыма, заявил эксперт Алексей Кочетков. При этом Владимир Зеленский этот план осознаёт, но не может ему сопротивляться, добавил собеседник журналистов.
Лидеры украинских радикальных организаций поставили для себя сверхзадачу по захвату Крыма, полагает политолог Алексей Кочетков. Он уверен, что для начала они силой возьмут власть на Украине, а затем предпримут и военные действия по возвращению полуострова, чьи жители большинством голосов заявили о желании восстановить историческую справедливость и вернуться в состав России.
Чем слабее будет власть в Киеве, тем сильнее окажутся позиции неонацистов, пишет "Утро.ру" со ссылкой на эксперта. И если радикалы действительно захватят власть, то им останется лишь "мобилизовать народ и пустить его "на убой". И простым украинцам снова придётся ввязываться в войну, ведь именно их руками будут творить преступления.
В Киеве понимают, что угроза вполне реальна. Однако президент Украины Владимир Зеленский не может давить на своего основного в этом вопросе противника - министра внутренних дел Арсена Авакова, который и контролирует радикалов, отметил Кочетков. Администрация президента хотела бы отстранения министра от власти, однако пока сделать это не получается.
Между тем есть и ещё одно печальное обстоятельство: "нацизм, как правило, неизлечим", приводят слова Кочеткова "РИА Новости Крым".

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