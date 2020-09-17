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Радикалов, напавших на микроавтобус под Харьковом, начали выпускать из СИЗО

17 сентября 2020, 14:45  •  16 • Украина

Арестованных в Харькове радикалов, причастных к нападению на трассе «Киев — Харьков» на микроавтобус с представителями организации депутата от «Оппозиционной платформы — За Жизнь» Ильи Кивы «Патриоты — за жизнь», начали выпускать из СИЗО.

Об этом сообщается на странице «Национального корпуса» в соцсети.

Как комментируют пользователи соцсетей, видимо, власти такие нужны для более грязных дел. Осталось теперь признать их жертвами и вручить награды.

Напомним, 27 августа, около семи вечера на трассе вблизи Люботина на Харьковщине совершено нападение на микроавтобус, в котором ехали члены организации «Патриоты — за жизнь». Более 20 радикалов «Нацкорпуса» и «Азова» избили пассажиров микроавтобуса и нанесли механические повреждения самому автомобилю — порезали шины, побили камнями стёкла и обстреляли из травматического оружия. После совершения преступления злоумышленники скрылись на своём автомобиле. В результате происшествия в больницу доставили четверых пострадавших. Полиция задержала 14 злоумышленников. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15, п. 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

По словам начальника ГУ Нацполиции Валерий Сокуренко, в вооружённом нападении на автобус организации от «Оппозиционной платформы — За Жизнь» «Патриоты — За жизнь» участвовали радикалы Харькова, Днепра и Полтавы. Фамилии и адреса полиции известны.

В конце августа 16 подозреваемых взяли под стражу на 60 дней, без определения залога.

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