Радикальный шаг: власти ФРГ намерены лишать гражданства воевавших на Ближнем Востоке боевиков

Граждане Германии, воюющие на стороне террористических группировок, лишатся германского паспорта. Соответствующие поправки в законодательство согласовал кабинет министров ФРГ. Эта мера будет действовать лишь в отношении тех, у кого есть ещё одно гражданство. Также закон не будет иметь обратной силы: гражданство не станут отбирать у боевиков, которые выехали на Ближний Восток ранее. Как отмечают эксперты, Берлин столкнулся с проблемой репатриации радикальных исламистов. По мнению аналитиков, лишение гражданства может стать одним из инструментов, который позволит оградить Германию от наплыва радикалов, однако говорить о решении проблемы пока рано.

Кабинет министров ФРГ согласовал поправки о лишении германского гражданства лиц, причастных к деятельности радикальных и террористических группировок за рубежом. Об этом рассказали 4 марта представители правительства Германии, выступая на брифинге в Берлине.

«Речь идёт о случаях участия в боевых действиях на стороне исламистских группировок за рубежом», — цитирует ТАСС заявление официального представителя правительства Штеффана Зайберта.

Принимаемые поправки будут распространяться на боевиков, у которых есть гражданство любого другого государства. Кроме того, закон коснётся только лиц, достигших совершеннолетия. Также норма не будет иметь обратной силы — те, кто начал сотрудничество с террористами до принятия поправок, германского гражданства лишены не будут.

Главная цель преобразований — предотвращение притока экстремистов в страну.

«В соответствии с конституционными нормами действие направлено на случаи, которые произойдут в будущем», — уточнила представить МВД Германии Элеоноре Петерман.

Поправки внесут в закон, уже действующий в ФРГ и запрещающий гражданам страны служить в иностранных армиях под страхом аннулирования германского паспорта. Предполагается, что в будущем эта норма станет распространяться и на граждан, пожелавших примкнуть к вооружённым группировкам исламистского толка. Принимать решения по этим случаям будут власти федеральных земель ФРГ.

При этом пока неизвестно, когда норма вступит в силу — в правительстве лишь уточнили, что достигнуто соглашение по содержанию поправок.

«Хотят оградить себя от неприятностей»

После того как в 2014 году террористическая группировка «Исламское государство»* развернула военную кампанию на Ближнем Востоке, под её знамёна начали стекаться боевики из разных стран мира. ИГ вело активную пропаганду, наладив выпуск собственных фильмов и печатной продукции. Многие новобранцы прибывали в «халифат» из стран Европы, причём не только мужчины, но и женщины с детьми.

Однако под давлением крупных мировых держав террористическая группировка «Исламское государство» начала терять позиции и была в итоге практически разгромлена. На фоне многочисленных поражений радикалы начали покидать организацию — теперь вчерашние боевики и их семьи пытаются вернуться домой. Это беспокоит власти европейских государств. Как заявил в интервью агентству DPA в декабре 2017 года Ханс-Георг Маасен, занимавший тогда пост главы ведомства по охране Конституции (контрразведки) ФРГ, боевики всё чаще пытаются отправить своих жён и детей в западные страны. И хотя те из них, кто обладает гражданством ФРГ, имеют право въезжать в страну, эта практика тревожит спецслужбы.

«Некоторым детям промыли мозги в так называемых школах на территории ИГ и сильно способствовали их радикализации. Для нас это является проблемой, поскольку эти дети и подростки порой могут быть опасны», — отметил тогда Маасен.

Рену Бегум держит фотографию своей сестры Шамимы Бегум

Reuters

© Laura Lean

По информации ТАСС, всего в Сирию с 2013 года прибыли более тысячи граждан ФРГ, из них около 200 человек погибли, а 40 попали в плен.

Часть европейских боевиков задержали американские военные и их союзники. Как заявил в середине февраля президент США Дональд Трамп, власти европейских стран должны забрать своих граждан, чтобы предать их суду на своей территории. В противном случае американская сторона будет вынуждена отпустить боевиков на свободу.

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что репатриация радикалов возможна только при выполнении ряда условий. Прежде всего германской стороне должна быть предоставлена информация о личностях передаваемых лиц, на каждого экстремиста ещё до отправки в ФРГ должно быть составлено полное досье. Кроме того, возвращение граждан возможно только в том случае, если это не будет угрожать национальной безопасности Германии.

Комментируя инициативу германского правительства о лишении гражданства участников радикальных структур, эксперты отмечают, что европейские власти вынуждены искать баланс между соблюдением законности и целесообразностью. Такую точку зрения в интервью RT высказал заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов.

«Решать эту сложную проблему нужно исходя из интересов общества и государства. Не пуская на свою территорию радикалов, Германия отчасти перекладывает ответственность с себя на другие страны за правосудие над радикалами и их дальнейшую судьбу. Понятно, что все хотят оградить себя от неприятностей и проблем, не говоря уже о том, что вести такие процессы очень сложно», — пояснил эксперт в интервью RT.

По мнению замдиректора ИМЭМО РАН Алексея Кузнецова, скорее всего, эта мера будет применяться в основном к тем, кто вступил в германское гражданство, уже имея паспорт другого государства. Иное противоречило бы положениям Конституции ФРГ, которая гласит, что лишить лицо гражданства Германии можно только в том случае, если человек не станет в результате лицом без гражданства.

«Часто люди, получающие немецкое гражданство, просто не сдавали паспорта других стран, вводя в заблуждение власти ФРГ.В данном случае Германия хочет запугать тех, кто раздумывает, вступать ли им в ряды террористов. Если бы людей лишали единственного гражданства, которое они получили по рождению, то это считалось бы нарушением прав человека, несмотря на то что он совершил преступление», — пояснил эксперт в интервью RT.

По сути, те люди, которые скрыли наличие второго гражданства при получении паспорта ФРГ, уже этим нарушили закон: в Германии не признаётся двойное гражданство, добавил Кузнецов.

«Очень серьёзный вопрос»

С проблемой репатриации бывших террористов столкнулся не только Берлин. Например, в США внимание общественности привлекла история Ходы Муфаны — американки йеменского происхождения, уехавшей в 2014 году на Ближний Восток, чтобы вступить в ИГ. Девушка занималась пропагандой идей террористической группировки в социальных сетях, но после того, как «халифат» потерпел поражение, заявила о своём раскаянии и готовности вернуться в США, чтобы предстать перед судом. Однако глава Белого дома распорядился не пускать её на территорию Соединённых Штатов. Это решение администрации пытается оспорить в суде отец девушки, бывший йеменский дипломат Ахмед Али Ахмед.

Похожую тактику избрали и власти Швеции — как заявил в конце февраля премьер-министр страны Стефан Левен, страна не будет принимать своих граждан, воевавших в рядах ИГ.

«Швеция и Министерство иностранных дел с 2011 года предостерегали от поездок в этот регион. Те, кто отправился туда, несмотря на это, не могут рассчитывать на консульскую помощь», — приводит слова Левена РИА Новости.

При этом аннулировать шведское гражданство этих лиц не планируется: как пояснили в правительстве, это противоречило бы нормам международного права.

Зато власти Великобритании уже готовятся лишить британского гражданства 19-летнюю Шамиму Бегум, которая уехала в Сирию в 2015 году, чтобы примкнуть к ИГ.

Девушка обратилась за помощью к официальному Лондону, рассчитывая вернуться в Соединённое Королевство. Однако британские власти не спешат идти навстречу террористке — как заявили в кабмине, она может скоро лишиться гражданства Великобритании.

Сейчас Шамима Бегум и её муж надеются найти пристанище в Нидерландах. Супруг Бегум, голландец Яго Риедийк, уехал воевать на стороне ИГ в 2014 году. Он женился на Бегум, когда той было 15 лет. Сейчас мужчина надеется вернуться вместе с ней в Нидерланды, где ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет за участие в террористической организации.

Стремление бывших членов «Исламского государства» любой ценой вернуться в западные страны вполне объяснимо: после разгрома «халифата» их может ждать суровая кара в странах Ближнего Востока, жители которых не забыли о зверствах боевиков.

В ряде случаев речь может идти о смертной казни. Даже женщинам, чья причастность к деятельности ИГ будет доказана, не приходится рассчитывать на снисхождение.

Например, ранее Центральный уголовный суд Багдада приговорил к смертной казни гражданку ФРГ, которая настолько прониклась идеями террористов, что привезла с собой из Германии двух дочерей, чтобы выдать их замуж за боевиков ИГ. Она принимала участие в террористических атаках на сотрудников правоохранительных органов Ирака.

Во многом именно стремление избежать казни является сейчас важным мотивом для бывших сторонников ИГ, считают эксперты.

«В европейских странах террорист сядет в достаточно комфортную тюрьму, а в арабском мире его, скорее всего, повесят», — пояснил Алексей Кузнецов.

По словам эксперта, ФРГ столкнулась с нестандартной и опасной ситуацией, Берлин пытается найти решение методом проб и ошибок. Но идти на крайние меры и серьёзно ужесточать уголовное наказание немцы не хотят.

«Германия пытается изобрести механизм, при помощи которого можно было бы усилить контроль и который при этом находился бы в русле общей послевоенной политики», — считает эксперт.

Тем временем, пока власти ищут решение проблемы, боевики, проникшие в Европу, уже обжились на территории европейских стран, предупреждают эксперты.

«По некоторой информации, сторонники радикальных идей уже организовывают на территории ЕС свои подпольные сети. Европейские власти понимают, что не контролируют ситуацию полностью. Но быстрого решения этой проблемы нет. Тем более что для принятия мер нужно, чтобы их сначала одобрили разные политические силы ФРГ, а на этот счёт есть разные мнения и подходы. Это очень серьёзный вопрос», — подвёл итог Константин Воронов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.