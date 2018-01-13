Радикальный «репортёр»: как западные журналисты записывают в «коллеги» исламских экстремистов

Глава ливанского бюро The Washington Post Лиз Слай разместила на своей страничке в Twitter пост, где называет экстремиста Тахера аль-Омара «сирийским журналистом». Она подчёркивает, что Омар и его коллеги «очень храбрые», так как ведут репортаж прямо из зоны военных действий. На вопрос RT, можно ли считать её твит поддержкой пособников «Аль-Каиды», сотрудница одного из главных в США общественно-политических изданий ответила, что таким образом только хотела отдать должное мужеству этого человека. Между тем подобное благосклонное внимание в соцсетях к противникам действующей сирийской власти стало уже устоявшимся трендом среди американских журналистов и блогеров. Об избирательном доверии и «надёжных» источниках информации западных СМИ — в материале RT.

Ведущие западные СМИ не раз уличались в освещении в Сирии только тех событий, которые связаны с силами, противостоящими официальному Дамаску. При этом в погоне за подтверждениями «очевидцев» вещательные компании нередко не утруждают себя проверкой достоверности не только получаемой информации, но и самих источников.

Так, большой резонанс вызывали, в частности, продвигаемые ими истории про семилетнюю девочку Бану Алабед, которая рассказывала в Twitter о неминуемом «геноциде», если правительственные войска возьмут Алеппо. Критические вызывали и восхваления скандальной организации «Белые каски», о который местные жители отзываются как о пособнике террористов.

«Жертвой» своей невнимательности и неразборчивости в этот раз стала сотрудница The Washington Post Лиз Слай. В своём Twitter она репостнула репортаж «сирийского журналиста», похвалив его за «храбрость», проявленную в условиях, когда вокруг разрываются снаряды.

«Этот сирийский журналист, стоящий на открытом пространстве в то время, как бомбы взрываются вокруг него, очень везуч, оставаясь живым. Ни бронежилета, ни каски. Его даже едва слышно за взрывами. Он и его коллеги невероятно смелы», — написала Слай.

This Syrian journalist, standing in an open field while bombs explode all around him, is very lucky to be alive. No flak jacket or helmet. You can barely hear him above the explosions. He and his colleagues are very brave. https://t.co/UmMH7mtYU1 — Liz Sly (@LizSly) January 11, 2018

Во имя исламистов

Между тем, как выяснилось, бравый репортёр по имени Тахер аль-Омар оказался приверженцем боевиков, освещающим события в Сирии с их позиции. Известный более как Абу Омар, он в 2016 году брал интервью у исламистов из формирования «Джунд аль-Акса», которая воевала и на стороне «Исламского государства»*, и на стороне «Джабхат ан-Нусры»*.

Abu Omar w/Jund Al-Aqsa 2day.Terrified of Russian bombing,keeps saying Allahu Akbar& looking around nervously Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

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