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Радикальный «репортёр»: как западные журналисты записывают в «коллеги» исламских экстремистов
13 января 2018, 01:39 • 151 • В мире
Глава ливанского бюро The Washington Post Лиз Слай разместила на своей страничке в Twitter пост, где называет экстремиста Тахера аль-Омара «сирийским журналистом». Она подчёркивает, что Омар и его коллеги «очень храбрые», так как ведут репортаж прямо из зоны военных действий. На вопрос RT, можно ли считать её твит поддержкой пособников «Аль-Каиды», сотрудница одного из главных в США общественно-политических изданий ответила, что таким образом только хотела отдать должное мужеству этого человека. Между тем подобное благосклонное внимание в соцсетях к противникам действующей сирийской власти стало уже устоявшимся трендом среди американских журналистов и блогеров. Об избирательном доверии и «надёжных» источниках информации западных СМИ — в материале RT.
Сирийские боевики Reuters © Malek Alshemali
Ведущие западные СМИ не раз уличались в освещении в Сирии только тех событий, которые связаны с силами, противостоящими официальному Дамаску. При этом в погоне за подтверждениями «очевидцев» вещательные компании нередко не утруждают себя проверкой достоверности не только получаемой информации, но и самих источников.
Так, большой резонанс вызывали, в частности, продвигаемые ими истории про семилетнюю девочку Бану Алабед, которая рассказывала в Twitter о неминуемом «геноциде», если правительственные войска возьмут Алеппо. Критические вызывали и восхваления скандальной организации «Белые каски», о который местные жители отзываются как о пособнике террористов.
«Жертвой» своей невнимательности и неразборчивости в этот раз стала сотрудница The Washington Post Лиз Слай. В своём Twitter она репостнула репортаж «сирийского журналиста», похвалив его за «храбрость», проявленную в условиях, когда вокруг разрываются снаряды.
«Этот сирийский журналист, стоящий на открытом пространстве в то время, как бомбы взрываются вокруг него, очень везуч, оставаясь живым. Ни бронежилета, ни каски. Его даже едва слышно за взрывами. Он и его коллеги невероятно смелы», — написала Слай.
Во имя исламистов
Между тем, как выяснилось, бравый репортёр по имени Тахер аль-Омар оказался приверженцем боевиков, освещающим события в Сирии с их позиции. Известный более как Абу Омар, он в 2016 году брал интервью у исламистов из формирования «Джунд аль-Акса», которая воевала и на стороне «Исламского государства»*, и на стороне «Джабхат ан-Нусры»*.
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