«Радикальные исламисты, незнакомые между собой»: установлены все причастные к теракту в метро Санкт-Петербурга

Расследование дела о теракте в метро Санкт-Петербурга, который произошёл год назад, находится в завершающей стадии. Следственный комитет установил всех причастных к террористической атаке. Взрыв устроили радикальные исламисты, которые не были знакомы между собой и использовали для общения современные средства коммуникации, уточнили в СК. Ранее в ФСБ заявляли, что при планировании теракта боевики использовали мессенджер Telegram.

Теракт в санкт-петербургском метро в апреле 2017 года устроили радикальные исламисты, которые не были знакомы между собой и использовали для общения интернет-мессенджеры. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Этот террористический акт совершён одним из радикальных исламистских террористических сообществ. Особую сложность представлял тот факт, что заказчик, организаторы и исполнители террористического акта даже не были знакомы между собой и поддерживали связь с помощью современных средств коммуникации», — отметила представитель СК.

Специалисты ведомства провели анализ «электронных следов», который и помог установить всех радикалов, планировавших теракт.

В качестве обвиняемых по уголовному делу проходят 11 человек, все они содержатся под стражей.

В данный момент расследование дела о теракте в метро Санкт-Петербурга находится в завершающей стадии.

Сотрудники СК и ФСБ установили всех причастных к взрыву — от заказчика до организатора и исполнителей, добавила Петренко.

«Следователям СК РФ совместно с ФСБ России удалось установить всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, включая заказчика, организатора и исполнителей», — подчеркнула она.

Теракт в метро Петербурга

Взрыв в Петербургском метрополитене произошёл 3 апреля 2017 года в 14:33 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Террористы планировали подорвать станцию «Площадь Восстания», однако этого удалось избежать: взрывное устройство вовремя обнаружили.

Очевидцы сообщают, что взрыв прогремел в вагоне поезда, как только состав отъехал от «Сенной площади». Машинист принял решение не останавливать поезд в тоннеле, а довести его до следующей станции — так проще было произвести эвакуацию пассажиров.

«Когда подъехал поезд, в его вагоне была раскурочена дверь. Выбегали люди. Началась давка, потому что дым заполнил всю станцию. Стало трудно дышать. Я растерялся, не знал, либо мне уходить, либо, может, кому-то помощь нужна. И только где-то через десять минут подъехала первая машина скорой помощи», — рассказывал RT петербуржец Евгений, который стал очевидцем теракта.

globallookpress.com

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«Когда я ехала на эскалаторе, почувствовала резкий запах гари. А в то время, как поезд проезжал «Технологический институт», где уже произошёл взрыв, пассажиры увидели большое количество пожарных и медработников. Какая-то незнакомая девушка схватила меня за руку, сказала: «Давай выйдем из метро, мне страшно», — сообщала очевидица трагедии.

Жертвами террористической атаки стали 16 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

По данным СК, исполнителем теракта является именно Джалилов. Он родился в Киргизии, но в 2011 году получил гражданство России.

6 марта сотрудники ФСБ задержали участника террористического сообщества, лидер которого причастен к теракту в метро Санкт-Петербурга.

«В ходе спецоперации задержан гражданин России — участник террористического сообщества, являющегося структурным подразделением запрещённой на территории России международной террористической организации «Исламское государство»*», — отметили в ФСБ.

По заданию руководителя задержанный финансировал боевиков и помогал в подборе добровольцев для участия в боевых действиях в Сирии.

ФСБ и Telegram

В июне 2017 года представители ФСБ заявили, что члены международных террористических организаций на территории России активно используют для общения мессенджер Telegram. Этот ресурс, по словам представителей спецслужбы, даёт террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования.

В ФСБ подчеркнули, что устроивший теракт в Петербурге смертник, а также его пособники и зарубежный куратор при планировании атаки использовали именно Telegram.

20 марта Верховный суд России отклонил иск Telegram, в котором компания просила признать недействительным приказ ФСБ от 19 июля 2016 года №432, устанавливающий порядок предоставления организаторами распространения информации данных, необходимых для декодирования.

После этого Роскомнадзор направил уведомление, в котором напомнил, что в октябре 2017 года суд обвинил мессенджер в «неисполнении обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений». За отказ передать информацию для расшифровки переписки обвиняемых по делу о теракте в Санкт-Петербурге Telegram также был оштрафован на 800 тыс. рублей.

РИА Новости

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При этом российские органы власти готовы к вступлению в силу антитеррористического пакета законов, заявлял в интервью RT глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

«Если потребуется, мы будем совершенствовать нормативную базу. Пока обсуждается небольшая корректировка сроков вступления закона в силу. Операторы будут осуществлять эту подготовку поэтапно, постепенно, и мы находимся с ними в тесном взаимодействии», — подчёркивал министр.

Однако основатель Telegram Павел Дуров считает, что попытки заблокировать мессенджер бесполезны.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.