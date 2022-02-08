«Радикально повысит возможности флота»: как перспективные БПЛА «Сириус» могут усилить ВМФ России

Ударный беспилотник «Сириус» модернизируют для использования ВМФ России. Он сможет выполнять функции противолодочного, поисково-спасательного средства и разведчика, сообщили в компании «Кронштадт». Ранее отмечалось, что серийные поставки в войска новых беспилотников «Сириус» начнутся в 2023 году. Этот аппарат является дальнейшим этапом развития БПЛА «Орион», имеет два двигателя и увеличенную взлётную массу. Эксперты считают, «Сириус» значительно усилит возможности ВМФ РФ.

Ударный беспилотник «Сириус» модернизируют для нужд Военно-морского флота России, где он сможет выполнять функции разведчика, поисково-спасательного или противолодочного средства, а также ретранслятора. Об этом сообщили в компании «Кронштадт» — производителе беспилотника.

«Совместно с морской авиацией ВМФ РФ проводятся научно-исследовательские работы по определению технического облика модернизированного «Сириуса», предназначенного для решения задач в интересах флота. Предполагается противолодочный вариант, вариант разведчика-целеуказателя, поисково-спасательного средства и ретранслятора», — цитирует заявление компании ТАСС.

Ранее, 27 января, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал завод компании «Кронштадт» в Дубне, специально построенный для производства крупноразмерных БПЛА.

В рамках этой поездки главком ВКС генерал армии Сергей Суровикин сообщил министру обороны РФ, что серийные поставки ударных беспилотников «Сириус» в войска начнутся в 2023 году. Суровикин также отметил, что дальность действия нового БПЛА составляет 3 тыс. км.

От «Ориона» к «Сириусу»

Ударно-разведывательный беспилотный самолёт «Сириус» — дальнейший этап развития аппаратов «Орион». Впервые «Сириус» был продемонстрирован публике на авиасалоне МАКС—2019 в Жуковском в виде полноразмерного макета с полезной нагрузкой. Также БПЛА демонстрировался на международном военно-техническом форуме «Армия—2020».

Внешне «Сириус» напоминает американский MQ-1 Predator — аппарат нормальной аэродинамической схемы с тонким фюзеляжем, прямым крылом и V-образным оперением. Взлётная масса аппарата — 2,5 тонн, размах крыла — 23 м. «Сириус» оснащён двумя турбовинтовыми двигателями с двухлопастными винтами.

Полезная нагрузка нового беспилотника — 450 кг, масса сбрасываемого груза на внешней подвеске — 300 кг.

На форуме «Армия—2020» новый БПЛА был представлен с целым рядом вооружений, которыми он может быть оснащён. В их числе корректируемые авиационные бомбы КАБ-100, фугасные авиационные бомбы ФАБ-100, свободнопадающие бомбы РБК-500У, объёмно-детонирующая авиационная бомба ОДАБ-500ПМВ и другие.

В августе 2021 года генеральный директор компании-разработчика «Кронштадт» Сергей Богатиков сообщил, что «Сириус» станет носителем объединённой системы связи, обмена данными, навигации и опознавания (ОСНОД). Её аппаратура предназначена для кодирования и декодирования информации, передачи больших объёмов данных и позиционирования летательного аппарата в условиях отсутствия или подавления сигналов ГЛОНАСС.

«Основное отличие состоит в том, что «Сириус» строился как более тяжёлый вариант «Ориона» со спутниковым управлением и возможностью взаимодействия с пилотируемой авиацией, то есть на нем изначально предусмотрена установка аппаратуры ОСНОД», — сообщил Богатиков.

Эта система обладает повышенной крипто- и помехозащитой и в 2019 году испытывалась на истребителях пятого поколения Су-57. По словам разработчиков системы НПП «Полёт», в ней реализованы специальные виды помехозащиты и помехоустойчивого кодирования с восстановлением информации. Также в ней обеспечивается постоянная криптографическая защита связи, что делает бесполезным перехват её сообщений.

ОСНОД предназначена для обеспечения управления в реальном времени различными видами воздушных судов в ходе боевых операций. Терминалы этой системы можно установить на самолёты и вертолёты, боевые корабли, наземные мобильные и стационарные объекты.

К серийному производству

Ранее во время визита главы Минобороны РФ Сергея Шойгу на завод в Дубне, гендиректор «Кронштадта» Сергей Богатиков сообщил, что первый полёт «Сириуса» запланирован на май 2022 года.

«Полностью завершён выпуск РКД (рабоче-конструкторская документация). Сейчас ведётся изготовление лётных образцов. Первый полет совершаем в мае месяце этого года. Заканчиваем лётные испытания в конце этого года», — сказал Богатикова.

Гендиректор «Кронштадта» добавил, что параллельно с изготовлением опытных образцов на производстве идёт подготовка к серийному выпуску «Сириуса».

Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев в разговоре с RT отметил, что новый ударно-разведывательный беспилотник будет востребован Военно-морским флотом РФ также, как ВКС и Сухопутными войсками.

«Такой аппарат сможет выполнять как наблюдательные, так и боевые задач. Благодаря большему запасу топлива он сможет действовать на достаточно большом расстоянии от берега, речь может идти о радиусе действия в тысячи километров от береговых баз. Для российского флота это было бы достаточно уникальное и крайне востребованное средство, особенно для борьбы с подводными лодками», — рассказал эксперт.

Улучшенные характеристики помогут «Сириусу» охватить бо́льшую зону мирового океана, добавил Дмитрий Корнев.

«При этом мы не будем рисковать экипажами и более дорогостоящими пилотируемыми самолётами противолодочной разведки и борьбы. Это позволит серьёзно сэкономить ресурсы на охват большей территории при выполнении задач по обнаружению подлодок», — подчеркнул собеседник RT.

В свою очередь доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков отметил, что «Сириус» по своим характеристикам будет превосходить зарубежные аналоги, например американский беспилотник Global Hawk. Значительно возросшие дальность и время полёта позволят ему выполнять широкий круг задач в ВМФ России, добавил эксперт.

«Беспилотники с высоким временем полёта могут обеспечить постоянное патрулирование вокруг кораблей на расстоянии и помогать в применении упреждающего ракетного оружия. Кроме того, на нём можно будет разместить, пусть и в небольшом количестве, гидроакустические буи и собирать информацию о расположении иностранных подводных лодок в больших акваториях», — рассказал Константин Сивков в комментарии RT.

Кроме того, беспилотники также можно вооружить малогабаритными торпедами, что позволит им атаковать подлодки напрямую, добавил эксперт.

«Таким образом создаются благоприятные условия для постоянного противолодочного наблюдения в прибрежных морях... Это, конечно, будет очень серьёзный вклад в обеспечение боевых возможностей ВМФ России. И когда эти беспилотники будут внедряться именно в массовом порядке, это будет прорыв. Это радикально повысит возможности флота», — заключил Сивков.