Радикальная защита: в Раде и МВД Украины выступили против планов конгрессменов США признать бойцов «Азова» террористами

Депутаты Верховной рады намерены направить письмо 40 конгрессменам США, которые ранее призвали включить батальон «Азов» в список террористических организаций. По словам главы международного комитета украинского парламента Богдана Яременко, Киев собирается защитить «добровольческое подразделение», предоставив Вашингтону помощь в получении «объективной и непредвзятой» информации. Глава МВД Украины Арсен Аваков также заявил, что страна «даст отпор» попыткам дискредитировать батальон. Эксперты считают, что признание бойцов «Азова» террористами может негативно сказаться на некоторых членах руководства страны, в том числе и на Авакове. По словам аналитиков, он с самого начала взял организацию под своё покровительство.

Депутат от парламентской фракции «Слуга народа», глава комитета по международным делам Верховной рады Богдан Яременко подготовил проект письма в адрес 40 американских конгрессменов, которые ранее обратились к госсекретарю США Майку Помпео с призывом внести добровольческий батальон «Азов» в список террористических организаций. По словам Яременко, это необходимо для защиты «славного боевого подразделения».

«В письме к конгрессу США содержится предложение предоставить любую необходимую помощь в выяснении объективной и непредвзятой информации об отряде специального назначения «Азов», — написал Яременко в Facebook.

Он отметил, что украинские нардепы не могут не отреагировать на попытки очернить, по его словам, одно из «наиболее заслуженных и боеспособных подразделений Нацгвардии». Депутат добавил, что батальон создан добровольцами и участниками «евромайдана» в 2014 году.

«Текст письма открыт для подписания для всех членов фракции «Слуга народа» и представителей других фракций Верховной рады. Подписание и передача письма американской стороне состоится во вторник, 29 октября», — заявил нардеп.

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Напомним, 16 октября 40 членов палаты представителей конгресса США написали письмо в Госдепартамент, в котором назвали «Азов» «широко известной украинской ультранационалистической военизированной организацией, открыто принимающей неонацистов в свои ряды». Они потребовали у госсекретаря Майка Помпео объяснений, почему подразделение не включено в список «иностранных террористических организаций».

Добровольческий батальон был создан в 2014 году для участия в боевых действиях в Донбассе. Он почти сразу вошёл в официальную структуру МВД Украины, которое последние пять лет возглавляет Арсен Аваков. В состав подразделения входят в основном члены праворадикальных украинских организаций. При этом в ООН неоднократно фиксировали преступления, совершённые бойцами «Азова» на юго-востоке Украины, среди которых изнасилования, похищения, пытки, избиения и грабежи мирных жителей.

«Разгул праворадикального экстремизма распространился далеко за пределы собственно Украины. Конгресс, по всей видимости, вслед за спецслужбами США начинает осознавать угрозу, которую представляют «Азов» и контактировавшие с ним американцы. Игнорировать эту опасность становится всё сложнее», — заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Между тем в самопровозглашённой Донецкой народной республике указали, что бойцы «Азова» несут ответственность за сотни военных преступлений в Донбассе. Они, в частности, создали в аэропорту Мариуполя «лагерь смерти», где пытали и убивали ополченцев, сообщили в ДНР.

«На их счету убийства и пытки, в том числе мирных жителей подконтрольной Киеву территории, которых каратели заподозрили в предательстве. По сути же, это просто люди, чьё мнение по поводу происходящего в Донбассе отличалось от их. Доказательства военных преступлений «Азова» переданы в Генпрокуратуру ДНР. Даже на Украине в отношении них имеются уголовные дела, однако им не дают ход из-за покровительства министра внутренних дел Арсена Авакова», — цитирует РИА Новости представителя Народной милиции ДНР.

«Момент истины для украинского руководства»

При этом стоит отметить, что министр внутренних дел Арсен Аваков также высказался в поддержку «Азова». На встрече с заместителем главы дипмиссии США на Украине Кристиной Квин он назвал «позорными» сообщения о том, что среди личного состава этого подразделения распространяется нацистская идеология.

По мнению главы украинского МВД, эта «информационная кампания» направлена на дискредитацию «Азова», в первую очередь, «в создании международных партнёров Украины», а также на создание кризиса в отношениях Киева с партнёрами.

«Именно боевая эффективность спецподразделения «Азов» в защите государства от военной агрессии — истинная причина попытки остановить его другим, гибридным методом... Мы вместе дадим отпор этим грязным и опасным методам», — сказал Аваков.

Ранее в «Азове» намерение американских конгрессменов охарактеризовали как информационную атаку на Украину.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT также отметил, что, по сути, батальон «Азов» находится под патронажем Арсена Авакова. По словам эксперта, признание этого военного подразделения террористическим отразится на большом круге лиц, их социальном статусе и положении в обществе.

«Понятно, что квалификация «Азова» как радикальной и террористической группировки и его (Авакова. — RT) подводит под эту же черту, и тогда его надо квалифицировать как соучастника. Поэтому, естественно, он оказывает давление на правительство, политическое руководство страны, а оно, в свою очередь, пасует. Это момент истины для украинского руководства. Либо оно размежёвывается с радикалами и этим направлением, либо, если оно будет за них ходатайствовать и чего-то добиваться, признаёт, что оно солидарно с ними», — пояснил Оленченко.

В свою очередь, глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко отметил, что президент страны Владимир Зеленский пока никак не комментировал инициативу американских конгрессменов. По мнению эксперта, Аваков будет пытаться всеми доступными способами помешать признать «Азов» террористической организацией, и этим может воспользоваться нынешний украинский лидер.

«По большому счёту сейчас это в интересах президента Зеленского. Рано или поздно Зеленский захочет своего министра МВД, который будет ему подконтролен, и данная ситуация сыграет ему на руку», — добавил собеседник RT.