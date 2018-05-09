Радикальная миграция: как продвигается вывод боевиков из подконтрольных ИГ районов Сирии

Около 4,4 тыс. боевиков и членов их семей за сутки покинули южные окраины Дамаска и зону деэскалации «Хомс». Операция по массовому перемещению радикалов на север провинции Алеппо проводится при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР (ЦПВС) и Сирийского Арабского Красного Полумесяца. Также правительственные войска продолжают успешное наступление на позиции террористов в последних оплотах ИГ* на территории Сирии — в лагере «Ярмук» и сельской местности провинции Дейр эз-Зор. О ходе урегулирования вооружённого конфликта в САР — в материале RT.

Более 4 тыс. боевиков и членов их семей за сутки покинули южные окраины Дамаска и зону деэскалации «Хомс». Операция по выводу бойцов незаконных вооружённых формирований на север провинции Алеппо проводится при содействии российского ЦПВС и Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

В рамках достигнутых договорённостей третий день продолжается вывод боевиков из зоны деэскалации «Хомс» через гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населённого пункта Эр-Растан. Только за вторник, 8 мая, этот подконтрольный радикалам анклав покинули 3183 человека.

При этом члены незаконных вооружённых формирований передали сирийским правительственным войскам три единицы бронетехники, а также вооружение различного типа и боеприпасы к нему.

Кроме того, завершается операция по выводу боевиков и членов их семей из восточных районов бывшего лагеря палестинских беженцев «Ярмук». За шесть дней населённые пункты Баббила, Бейт-Сахм, Сиди-Микдат и Ялда через гуманитарный коридор «Бейт-Сахм» покинули 7393 человека.

Только накануне через этот гумкоридор южные окраины Дамаска покинули 1211 человек, которые на автобусах в сопровождении машин Службы безопасности САР и карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца были доставлены на север провинции Алеппо.

На этом фоне продолжается возвращение мирных жителей на освобождённые от радикалов территории. Благодаря всесторонней поддержке российской и сирийской сторон, а также гуманитарных организаций в свои дома вернулись уже 64,5 тыс. жителей Восточной Гуты.

Российские специалисты продолжают расчистку завалов в городе Дума, восстановление объектов инфраструктуры, разминирование жилых строений, вывоз неразорвавшихся боеприпасов и мин.

Кроме того, продолжается планомерная работа по переселению беженцев из зоны деконфликтации «Талль-Рифат» на севере провинции Алеппо в подконтрольный курдским формированиям город Манбидж. За минувшие сутки в этот населённый пункт были введены 597 человек с личным имуществом.

Танк Т-55 в районе бывшего лагеря палестинских беженцев «Ярмук» в южном пригороде Дамаска

© Михаил Воскресенский / РИА Новости

Битва за «Ярмук»

На этом фоне продолжаются бои сирийской армии и проправительственных сил с боевиками террористической группировки «Исламское государство» в лагере «Ярмук» в 8 км к югу от центра Дамаска. Это один из последних оплотов террористов на территории арабской республики.

За неделю от боевиков удалось освободить большую часть города Эль-Хаджар Эль-Асвад, тем самым сократив подконтрольную террористам зону на юге сирийской столицы в три раза.

Военный корреспондент ВГТРК и координатор Русской гуманитарной миссии в Сирии Евгений Поддубный опубликовал уникальные кадры боёв в этом анклаве.

Автор: Евгений Поддубный

В то же время продолжается антитеррористическая операция в провинции Дейр эз-Зор к западу от Аль-Маядина. Сообщается, что в ходе успешного наступления правительственным войскам удалось освободить ряд населённых пунктов на правом берегу Евфрата, сократив в два раза подконтрольную боевикам ИГ территорию.

Также в среду, 9 мая, в Генштабе ВС Турции сообщили о создании 10-го из 12 наблюдательных пунктов в зоне деэскалации «Идлиб». Размещение там ограниченного турецкого контингента началось в октябре 2017 года в рамках реализации миссии по контролю над снижением напряжённости.

Состоящая из сил стран-гарантов (России, Турции и Ирана) миссия была создана по итогам договорённостей, достигнутых в Астане. Когда эта программа будет реализована, турецкие военные разместятся в 12 точках внутри зоны деэскалации в Идлибе, а российские силы — по внешнему периметру, передаёт агентство Anadolu.

Следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии состоится в Астане 14—15 мая. Ожидается, что в понедельник пройдут двусторонние и многосторонние консультации, а во вторник состоится пленарное заседание. Об этом сообщили в казахстанском внешнеполитическом ведомстве.

«МИД Казахстана информирует о том, что страны-гаранты (Иран, Россия, Турция) астанинского процесса подтвердили проведение очередной, 9-й международной встречи высокого уровня по Сирии 14—15 мая 2018 года в Астане», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на встречу приглашены делегации правительства и оппозиционных групп Сирии и представители ООН, а в качестве наблюдателей — делегации США и Иордании.

Ожидается, что на встрече будут обсуждаться текущая ситуация в Сирии, в том числе в зонах деэскалации, гуманитарные вопросы и меры укрепления доверия, а также координация дальнейших шагов по продвижению процесса урегулирования кризиса в САР.

Реактивные системы залпового огня «Голан 400» во время боёв на одной из улиц в районе бывшего лагеря палестинских беженцев «Ярмук» в южном пригороде Дамаска

© Михаил Воскресенский / РИА Новости

Удар перед переговорами

На фоне планомерного урегулирования ситуации в Сирии западные страны не прекращают попытки дестабилизировать обстановку в регионе. Так, вечером 8 мая по сельскому району к юго-западу от Дамаска, предположительно, израильскими военными был нанесён ракетный удар.

Сообщается, что силам ПВО арабской республики удалось сбить две ракеты, однако жертвами удара стали по меньшей мере два человека.

По данным сирийского правительственного агентства SANA, погибли два мирных жителя. В то же время иорданский телеканал Al Hadath сообщил о гибели в результате атаки восьми иранских военных советников и семи бойцов шиитских формирований. Утверждается, что ракетный удар поразил оружейный склад Корпуса стражей исламской революции.

Обстановка в Сирии в свете последних ударов обсуждалась в среду на встрече российского лидера Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности. Об этом рассказал и. о. пресс-секретаря президента Дмитрий Песков.

«Затрагивалась ситуация в Сирии, в том числе ночные авиаудары, нанесённые Израилем. По этой теме состоялся детальный обмен мнениями в связи с предстоящими сегодня переговорами Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху», — заявил Песков.

Члены Совбеза также обсуждали ситуацию, возникшую вокруг иранской ядерной сделки после объявления о выходе США из этого соглашения. По словам Пескова, в связи с этим решением в очередной раз был сделан акцент на важности данного документа.

Празднование Дня Победы в Хмеймиме

9 мая на авиабазе Хмеймим прошёл военный парад в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В смотре приняли участие офицеры управления группировки войск и тактической группы, лётчики смешанного авиационного полка, военнослужащие зенитного ракетного полка, медицинского отряда специального назначения, а также сводный парадный расчёт военнослужащих-женщин, подразделения военной полиции ВС России и бойцы Вооружённых сил САР.

«В составе механизированной колонны прошли современные образцы российской военной техники, среди которых бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр», БТР-82АМ и другие образцы военной техники, стоящие на вооружении», — сообщили в Минобороны.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.