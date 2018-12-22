«Радикализация электората»: как регионы Украины запрещают «русскоязычный культурный продукт»

Волынский областной совет ввёл мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта» до окончания «российской оккупации». На аналогичные меры ранее пошли власти Ивано-Франковской, Тернопольской, Житомирской и Львовской областей. В скором времени Верховная рада может принять закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». По мнению экспертов, Киев на протяжении нескольких лет готовил население к таким шагам и теперь осознанно идёт на формирование «внутреннего врага», под которым подразумеваются в том числе русский язык и культура.

На территории Волынской области Украины по решению областного совета введён запрет на использование «русскоязычного культурного продукта». По информации сайта «Украинские новости», эта мера была утверждена на сессии, состоявшейся 20 декабря.

«Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Волынской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», — говорится в тексте решения.

Власти объяснили этот запрет стремлением избежать «эскалации напряжённости в обществе» и защитить украинское информационное пространство от «гибридных воздействий государства-агрессора». Как уточняется на сайте Волынской областной рады, свою роль сыграли также обращения патриотических организаций.

В юридическом отношении депутаты ссылаются на постановление Верховной рады Украины №129-VIII от 27.01.2015, в котором украинские власти просят ООН признать Россию «государством-агрессором».

Как заявил источник RT в партии «Батькивщина», областная администрация не уполномочена принимать подобные решения.

«Применять какие-либо санкции к представителям бизнеса чиновники не имеют никакого права. Насколько я понимаю, всех бизнесменов попросят всё же выполнить это требование. В каждом городе есть представители ветеранских организаций, которые могут прийти к предпринимателям и, например, сорвать проведение мероприятия или просто угрожать», — отметил он.

Это не первый прецедент такого рода. 7 декабря мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта» ввели власти Ивано-Франковской области, ранее аналогичные меры были приняты в Тернопольской, Житомирской и Львовской областях.

Депутаты использовали идентичные формулировки, аргументируя свои решения стремлением предотвратить «разжигание межнациональной вражды». Под «культурным продуктом» украинские законодатели подразумевают фильмы, песни, книги и т. п.

Напомним, в середине октября на территории Украины вступил в силу закон о языковых квотах для телевещания. Он был принят ещё в 2017 году с переходным периодом в один год.

Теперь с семи утра до десяти часов вечера не менее 75% всех телепередач должны транслироваться по-украински. Исключение делается для приглашённых экспертов в новостных передачах — они могут давать комментарии на русском языке. Все фильмы должны показываться либо с субтитрами, либо с дублированным переводом, а мультфильмы должны полностью переводиться на украинский. Нарушителям закона грозит штраф в размере 5% от суммы лицензионного сбора.

В 2016 году похожие нормы начали действовать для радиостанций, которые обязаны не менее 35% эфира отдавать под песни на украинском языке. В общей сложности на украинском языке должно выходить порядка 60% всех радиопередач.

«Пропаганда русского мира»

Нововведения затрагивают интересы не только русских жителей страны, но и русскоязычных украинцев. Социологическое исследование, проведённое Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова в 2011 году, показало, что в быту русским языком пользуются в среднем около 44% жителей Украины. В юго-восточных регионах этот процент ожидаемо выше, как и в Киеве. Этнические русские составляют порядка 17% населения Украины.

В конце прошлого года вступили в силу поправки к закону об образовании, согласно которым до 2020 года все учебные учреждения должны перейти на обучение на украинском языке. Представители национальных меньшинств не смогут учиться на родных языках, которые в лучшем случае будут преподаваться как отдельная дисциплина.

Именно дерусификация была одной из целей участников «евромайдана», которые никогда не скрывали своих планов по вытеснению русского языка и украинизации восточных регионов страны. Впрочем, ущемлёнными оказались интересы не только русского и русскоязычного населения, но и других этнических меньшинств, например закарпатских венгров. Их интересы пытается отстаивать Будапешт: в прошлом году Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, осуждающую новую языковую политику Украины в сфере образования.

«Он (закон о языке. — RT) абсолютно противоречит двусторонним и многосторонним обязательствам Украины, включая обязательства по ОБСЕ», — заявил тогда глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Власти Венгрии даже обращались к организации с призывом направить в Закарпатскую область Украины постоянную миссию для защиты венгерского населения.

Проблемы, возникающие с принятием законов, связанных с ограничением использования языков меньшинств, не останавливают украинских чиновников. Выступая в начале декабря в эфире телеканала «Прямой», советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк призвал усилить борьбу с «пропагандой русского мира».

«Мы должны для защиты информационного пространства, национальных интересов и украинской государственности применять уголовную ответственность за признание и пропаганду русского мира, за оскорбление «революции достоинства», — заявил он.

В украинской школе

Reuters

© Maxim Shemetov

Эксперты подчёркивают, что конфронтация вокруг статуса русского языка нагнеталась на Украине давно, ещё до «евромайдана». Как пояснил в интервью RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, эти противоречия можно было разрешить, например, за счёт придания языку статуса второго государственного.

«Но ничего не было сделано. Проблема только усугублялась, а после «евромайдана» языковой вопрос стал причиной гражданской войны. К сожалению, даже это ничему не научило украинских политиков. Более того, нынешними решениями власть только усугубляет проблему, усиливает кризис», — считает Шаповалов.

«Брюссель проявил неразборчивость»

При этом Киев на протяжении пяти лет, прошедших с «евромайдана», всё же не придал украинскому языку статус единственного официального, ограничиваясь локальными мерами. Законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был внесён в Раду только в 2017 году.

Согласно действовавшим до «евромайдана» нормам, язык национального меньшинства мог наделяться статусом регионального с достаточно широкими правами на уровне области. Это возможно в том случае, если его носителями являются более 10% жителей региона. Региональный язык разрешалось использовать наряду с государственным украинским языком, в том числе в работе местных органов власти и других общественных сферах.

В 2014 году Рада уже пыталась отменить этот закон, но инициатива спровоцировала широкую волну возмущения в ряде регионов. В итоге Александр Турчинов, выполнявший в тот период обязанности главы государства, ликвидацию этой нормы не поддержал. Но в марте 2018-го Конституционный суд Украины признал закон «Об основах государственной языковой политики» утратившим силу.

Окончательно заменить старую нормативную базу должен закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Осенью этот документ прошёл первое чтение в Раде, а 19 декабря был принят ко второму чтению.

«Вместе с общественностью проведена гигантская работа — рассмотрено 2059 поправок. На очереди окончательное одобрение парламентом», — написал в среду вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко в своём Twitter.

На грядущие нововведения уже обратили внимание в Брюсселе: Евросоюз рекомендовал Киеву отправить документ на рассмотрение в Венецианскую комиссию (Европейская комиссия за демократию через право при Совете Европы). Об этом 17 декабря заявил председатель представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли.

По мнению Владимира Шаповалова, слабое недовольство, которое проявляет Брюссель, связано с активностью Будапешта, который занял очень жёсткую позицию.

«В целом же ЕС демонстрирует политику двойных стандартов. Брюссель не хочет признавать, что проявил неразборчивость, поддержав в своё время украинский режим», — считает Шаповалов.

Между тем на региональном уровне права региональных языков уже подвергаются притеснениям. Помимо повсеместных мораториев на использование «русскоязычного культурного продукта», принимаются также решения о лишении русского языка статуса регионального.

В частности, такое решение было принято в середине декабря депутатами Харьковского областного совета. Парламентарии сослались на закон «О местном самоуправлении на Украине». Такая же инициатива ранее была одобрена Херсонским городским советом.

В то же время в Запорожье аналогичная попытка провалилась. Сторонники лишения русского языка статуса регионального просто не получили необходимую поддержку во время голосования в запорожском городском совете.

«Радикализация электората»

По мнению замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, в подобной активности украинских регионов нет ничего удивительного.

«Это связано с общей тенденцией давления на русскоязычных граждан. Ровно по той же причине сейчас идёт рассмотрение закона о языковой политике в Раде. Националисты почувствовали слабину, они видят, что русскоязычное население растеряно и не имеет серьёзных лидеров», — пояснил Жарихин в беседе с RT.

В этой роли отчасти пытается выступить Оппозиционный блок, но пока безуспешно. Кроме того, ситуация усугубляется тем, что в самом блоке недавно произошёл раскол, пояснил Жарихин.

«Прежде чем приступить к окончательному пересмотру нормативной базы, властям нужно было сначала подавить все очаги сопротивления, включить на полную мощность пропаганду. Сейчас выражение любого мнения, отличного от позиции официальных властей, считается уголовным преступлением. Националисты чувствуют, что нужно ковать железо, пока горячо, пока есть удобная возможность ущемить права русскоязычных граждан. И пока им это, к сожалению, удаётся», — добавил эксперт.

Кроме того, эксперты связывают активизацию националистических сил на Украине с приближением выборов. По словам Жарихина, Пётр Порошенко решил опереться именно на националистические круги во время подготовки к первому туру, и, если языковой закон будет принят незадолго до выборов, это будет ему на руку. Похожей точки зрения придерживается и Шаповалов.

«Говоря о текущих событиях, не следует упускать из виду избирательную кампанию, которая уже идёт на Украине. Её основа — формирование образа внешнего и внутреннего врага и радикализация электората. И внутренними врагами, по сути, объявлены русский язык, культура, православная церковь и русский человек. На ненависти к ним и формируется политика Петра Порошенко», — подытожил Владимир Шаповалов.