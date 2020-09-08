Радикала-убийцу Стерненко будут судить в Одессе

Сегодня, 8 сентября, Верховный суд отказался переносить рассмотрение дела одесского радикала-убийцы Сергея Стерненко в Киев. Дело вернули в Приморский суд Одессы.Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, такое решение приняла коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда«Рассмотрение уголовного производства в отношении С. Стерненко продолжится в Одессе. 8 сентября коллегия судей ... оставила без удовлетворения ходатайство защитника Сергея Стерненко ... о направлении уголовного производства из Приморского районного суда города Одессы в Шевченковский районный суд города Киева», — сказано в сообщении.Полный текст судебного решения будет обнародован 11 сентября.Напомним, 24 мая 2018 г. в центре Одессы у бывшего лидера одесского «Правого сектора» Стерненко произошёл уличный конфликт с местными жителями Александром Исайкулом и Иваном Кузнецовым, в ходе которого радикал достал нож, нанеся своим оппонентам ранения. Раненый Исайкул сумел убежать, а Кузнецова Стерненко догнал и нанёс ему ещё несколько ударов ножом, после чего парень умер на месте. Всё это снималось на видео в прямом эфире, а националист позже порезал себе руку, чтобы обеспечить алиби.Спустя два года, экс-лидеру одесского «Правого сектора» Сергею Стерненко за убийство в прямом эфире сообщили о подозрении по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч.2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.