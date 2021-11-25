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«Радикал» Олег Ляшко предупреждает о реальной опасности или выполняет задание своего сюзерена Рината Ахметова?

25 ноября 2021, 17:35  •  92 • Украина
Ляшко объявил, что с 1 декабря Владимир Зеленский – решением Совбеза – вводит по всей Украине военное положение в связи с угрозой российско-белорусского вторжения. Повсеместно вводится цензура и ограничение граждан в правах – впредь до особого распоряжения. Страшно, аж жуть, особенно если не знать, как накануне в Карпатах с шиком отгулял своё 50-летие глава президентской администрации Андрей Ермак – вместе со своим шефом Зеленским. Не похоже, чтобы эти двое готовились к военному положению!
Сюжет: Украинский кризис
Между тем, Ляшко убеждает и даже пугает – решение принято, и он якобы даже видел подписанные Зеленским бумаги. Оставим это на его совести, просто напомним читателям, что этой весной Ляшко с потрохами выкупил миллиардер Ринат Ахметов, пополнив главой теперь уже не парламентской «Радикальной партии» свою персональную кунсткамеру вышедших в тираж политиков. А там и бывший премьер Гройсман, и бывший глава СБУ Смешко – оба со своими так и не взлетевшими политическими проектами, и Мураев с движением НАШИ, – кого только нет! Так вот, то, что новость о переходе на военное положение озвучил именно Ляшко – не случайность, в свете недавней ссоры Зеленского и Ахметова. Именно последнему на руку разгонять подобные новости, сея в обществе панику и уничтожая тем самым остатки президентского рейтинга. Когда бы Зеленский с Ермаком в самом деле готовились к войне и к осадному положению, они бы едва ли устраивали в преддверии этих событий грандиозную гулянку с подвозом на военных вертолётах дорогих гостей.
Впрочем, не исключено, что решение ввести особое положение Совбезом действительно обсуждалось, только не в свете наметившейся войны с Россией и Белоруссией. У Зеленского начинается склока с Ахметовым, а это мероприятие основательное, требующее максимальной мобилизации ресурсов – почти что война. Чтобы лишить олигарха его информационных каналов и арестовать украинские счета в банках, потребуется нечто более основательное, чем простое решение Совбеза, как в случае с Медведчуком. Нужен будет особый контекст – да вот хоть военное положение, позволяющее принимать властные решения вразрез с законами мирного времени! Так что военное положение Зеленский, возможно, и в самом деле намерен ввести, – только не для войны с Россией, а ради расправы с Ахметовым, «зашедшим за красные линии».

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