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Радиация у северных рубежей России? На Западе заявили о "взрыве" на российской АЭС

29 июня 2020, 18:00  •  145 • В мире
Норвежские специалисты зарегистрировали повышенный уровень радиации у северных рубежей России - рядом с Кольским полуостровом. Голландский институт заверил, что радиоактивные вещества могли прийти как раз из РФ, и даже заявил о возможном "взрыве" на российской АЭС. Эти сведения, однако, вскоре были опровергнуты.
Норвежские специалисты зарегистрировали повышенный уровень радиоактивных веществ рядом с Кольским полуостровом, находящимся у границы с Норвегией и Финляндией, передаёт издание The Barents Observer.
Так, было зафиксировано превышение йода-131. Наблюдатели из Швеции и Финляндии вскоре также заявили, что нашли цезий-134 и другие вещества.
Голландский национальный институт здоровья и окружающей среды заявил, что якобы радионуклиды достигли Скандинавии, передвигаясь по направлению из России, и связал их возникновение с возможной аварией на АЭС. При этом там добавили, что объём выбросов не является угрозой для местных жителей и экологии.
"Росэнергоатом", в свою очередь, отметил, что каких-либо нарушений в работе топливных элементов на АЭС в северо-западной части РФ зарегистрировано не было. Росгидромет между тем сообщил об отсутствии повышенного уровня радиоактивных частиц в районе Балтийского моря.
Затем финский эксперт Пия Вестербакка, возглавляющая департамент радиационного контроля окружающей среды Центра ядерной и радиационной безопасности страны, подчеркнула, что превышение радионуклидов не является следствием какого-то взрыва, пишет Yle.
Она добавила, что данных, позволяющих утверждать, что радиоактивные частицы пришли с территории России, нет.

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