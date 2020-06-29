Радиация у северных рубежей России? На Западе заявили о "взрыве" на российской АЭС

Норвежские специалисты зарегистрировали повышенный уровень радиоактивных веществ рядом с Кольским полуостровом, находящимся у границы с Норвегией и Финляндией, передаёт издание The Barents Observer.

Так, было зафиксировано превышение йода-131. Наблюдатели из Швеции и Финляндии вскоре также заявили, что нашли цезий-134 и другие вещества.

Голландский национальный институт здоровья и окружающей среды заявил, что якобы радионуклиды достигли Скандинавии, передвигаясь по направлению из России, и связал их возникновение с возможной аварией на АЭС. При этом там добавили, что объём выбросов не является угрозой для местных жителей и экологии.

"Росэнергоатом", в свою очередь, отметил, что каких-либо нарушений в работе топливных элементов на АЭС в северо-западной части РФ зарегистрировано не было. Росгидромет между тем сообщил об отсутствии повышенного уровня радиоактивных частиц в районе Балтийского моря.

Затем финский эксперт Пия Вестербакка, возглавляющая департамент радиационного контроля окружающей среды Центра ядерной и радиационной безопасности страны, подчеркнула, что превышение радионуклидов не является следствием какого-то взрыва, пишет Yle.

Она добавила, что данных, позволяющих утверждать, что радиоактивные частицы пришли с территории России, нет.