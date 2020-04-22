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Радиационное облако летит в Германию? В Европе напуганы пожарами под Чернобылем
22 апреля 2020, 14:10 • 33 • В мире
В Европе напуганы пожарами под Чернобылем. Представители "Врачей мира за предотвращение ядерной войны" предупредили, что радиационный фон в расположенных рядом с Украиной государствах уже изменился и что радиационное облако может принести в Германию.
Жителей Европы предупредили о возможной неблагоприятной ситуации с содержанием радиации в воздухе в связи с двухнедельными пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Так, представители организации "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" (IPPNW) обеспокоены тем, что потоками ветра в Германию может принести радиоактивные облака с Украины, передаёт немецкий канал NTV.
Если погода и направление ветра будут неблагоприятными, радиоактивные облака могут также затронуть остальную Европу и Германию, предупредил один из руководителей организации Алекс Розен.
Он добавил, что дым от очагов возгорания уже принесло на территории ряда европейских стран. По его сведениям, в расположенных рядом с Украиной государствах зарегистрировано изменение радиационного фона в связи с появлением радионуклида цезия-137.
В IPPNW подчеркнули, что обстановка может осложниться, если огонь охватит более заражённую часть лесного массива под Чернобылем, и призвали как можно скорее помешать этому.
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