«Ради защиты национальных интересов»: Китай введёт санкции против США из-за подписанного Трампом закона по Гонконгу

США совершили «грубое вмешательство» во внутренние дела КНР принятием закона «Об автономии Гонконга». Об этом заявили в МИД Китая, призвав Вашингтон отказаться от реализации установленных в документе мер. Если этого не последует, то Пекин примет жёсткие ответные меры. Речь, в частности, идёт о введении санкций против американских граждан и организаций. Как считают эксперты, Вашингтон перешёл к новой фазе давления на Пекин, который, по мнению американских властей, угрожает интересам США.

Ряд граждан и организаций Соединённых Штатов Америки подпадут под санкции Китая. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНР, комментируя подписание главой Белого дома Дональдом Трампом указа о вступлении в силу закона «Об автономии Гонконга».

«Мы вынуждены ввести санкции ради защиты собственных национальных интересов. Эти меры коснутся как отдельных лиц, так и организаций», — говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

В Пекине выразили «категорическое недовольство и решительный протест» в связи с односторонними действиями Вашингтона, которые противоречат принципам международного права. Как отмечают китайские дипломаты, американцы совершили «грубое вмешательство» во внутренние вопросы КНР и дела Гонконга.

«Китай непоколебим в своей решимости и воле защитить национальный суверенитет и безопасность, обеспечить процветание и стабильность Гонконга, а также противодействовать вмешательству внешних сил в дела Гонконга», — подчеркнули в МИД КНР.

Пекин призвал Вашингтон исправить допущенные ошибки и отказаться от реализации закона «Об автономии Гонконга».

«В случае если этого не произойдёт, последуют жёсткие ответные меры», — пояснили китайские дипломаты.

Вид на Гонконг

Reuters

© Tyrone Siu

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что подписал закон и президентский указ, в рамках которого Китай будет привлечён «к ответственности за его действия по оказанию давления на народ Гонконга».

«Этот закон даёт моей администрации мощные новые инструменты для привлечения к ответственности лиц и организаций, причастных к уничтожению свободы Гонконга», — заявил глава Белого дома.

В рамках исполнения этого указа США намерены вводить санкции против лиц и компаний, якобы причастных к нарушению британо-китайской декларации от 1984 года и основного закона КНР, определяющего положение Гонконга как особого административного района Китая. В первую очередь подразумеваются те, кто участвовал в разработке принятого в июне китайскими властями закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. В частности, предполагается замораживать их активы (собственность и права собственности) в американской юрисдикции.

Также американские ограничения коснутся тех, кто «подрывал демократический процесс и институты в Гонконге», угрожал стабильности автономии, причастен к цензуре, ограничениям свободы, в том числе СМИ, и различным нарушениям прав человека.

«Китай рассматривается как угроза интересам США»

Как считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, США перешли к новой фазе давления на власти Китая.

«Если раньше, в прошлом году, речь шла о торговой, экономической войне, в рамках которой США вводили свои санкции в отношении Китая, то теперь речь идёт о вмешательстве во внутренние дела КНР, и это совершенно иной уровень агрессии со стороны США. Сейчас речь идёт о нарушении суверенитета, о действиях, направленных на поощрение сепаратистских настроений и угрожающих целостности Китая», — пояснил эксперт в беседе с RT.

По его словам, было очевидно, что такие меры будут негативно восприняты Пекином.

«Как показывает вся практика американо-китайского конфликта, эти действия (ответные. — RT) Китай постарается сделать зеркальными в отношении американских санкций. Так Китай поступает на протяжении длительного периода времени. На введённые США антикитайские меры последуют действия со стороны Китая, которые будут являться сигналом того, что Китай осуждает американскую политику и готов ей противостоять», — добавил Шаповалов.

В свою очередь, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT заметил, что Китай не заинтересован в эскалации обстановки, однако будет жёстко отстаивать свои интересы. По его словам, Вашингтон пытается любыми способами демонизировать Пекин, чтобы якобы законными средствами «сдержать» развитие КНР.

«Понятно, что задача Китая заключается в том, чтобы этот процесс «сдерживания», процесс новой холодной войны, которую США навязывают Китаю, отсрочить. Время работает на КНР и против США. Пекин будет жёстко отвечать, но сам первый в драку не лезть. Американцы не пойдут на попятную в реализации законопроекта, касающегося Гонконга, поскольку Китай рассматривается как угроза интересам США», — указал эксперт.

Экономическая «поддержка» Гонконга

При этом американский закон «Об автономии Гонконга» предполагает также отмену торгово-экономических преференций для специального административного района КНР.

Как отметил Дональд Трамп, отныне США будут относиться к Гонконгу, как к материковому Китаю, а это означает отсутствие особых привилегий, экономических отношений и экспорта важных с точки зрения нацбезопасности технологий. В этой связи, по мнению президента США, специальный административный район больше не сможет конкурировать со странами с рыночной экономикой.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Jonathan Ernst

«Многие люди начнут покидать Гонконг, я подозреваю... И у нас будет намного больше деловой активности из-за этого, потому что мы только что потеряли одного из конкурентов, и это действительно так, мы потеряли очень серьёзного конкурента», — подчеркнул глава Белого дома.

Директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов отметил, что в результате такого экономического манёвра американских властей «Гонконг методично становится частью макроэкономического китайского региона и играет свою роль как часть большой экономики Китая».

«В этом плане Вашингтон признаёт то, что сложилось уже на протяжении последнего десятилетия — что Гонконг всё более и более интегрируется в Китай», — подчеркнул Маслов.

По словам эксперта, отмена преференций на Гонконг особо не повлияет, поскольку экспорт в США составляет менее 1% от общих экономических поступлений автономии.

«Однако надо понимать, что для США Гонконг был входными вратами в Китай, и именно через него американцы закачивали деньги в КНР. Многие американские фирмы не хотели официально светиться на территории Китая, поэтому они сначала заходили в Гонконг, а потом в материковую часть страны. По сути, наносится удар не столько по экономике Гонконга, сколько по десяткам, если не сотням американских бизнесменов, которые в течение десятилетий довольно успешно для себя и, в общем, для прибыли США использовали Гонконг. На мой взгляд, Гонконг просто становится разменной монетой в споре Вашингтона с Пекином», — пояснил Маслов в беседе с RT.