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Ради встречи в ООН Зеленский готов уничтожить Луганск

10 сентября 2021, 14:20  •  334 • Украина
В Луганск перебросили националистов из «Азова». На подконтрольную Киеву территорию прибыло около 900 «азовцев», у которых, как известно, ничего святого, кроме Бандеры, нет.

Им обстрелять русскоязычное население Луганска как пить дать. А Зеленский и рад, ведь ему нужно как-то обратить внимание коллективного Запада на Украину. Особенно в преддверии 76-й сессии Генассамблеи ООН.

По некоторым данным, распоряжение об увеличении числа обстрелов дал сам украинский президент. Именно поэтому всушники стреляют и чаще, и жестче. За сутки они дважды использовали 122-мм артиллерию.

Ну а 14 сентября в Нью-Йорке состоится встреча представителей ООН, и Зеленскому нужно о чем-то говорить. Впрочем, тема у него одна – «российская агрессия». Только делится она на два пункта – возвращение Крыма и война на Донбассе. Россия у него виновата во всем. Мог бы, обвинил нашу страну и в том, что осенью дождливая погода.

Украина перестала быть США интересной довольно давно. Не до того сейчас мистеру американскому президенту. Он опозорился в Афганистане, его продолжает игнорировать Европа, которая хочет сотрудничать с РФ по «Северному потоку-2», его не любят американцы.

А тут еще Зеленский прыгает и скачет, требует чего-то, денег выпрашивает. Даже «Крымскую платформу» придумал, куда ни один серьезный политик даже не приехал. Не удастся Зеленскому заинтересовать кого-то и во время сессии ООН. Представителей Запада надо чем-то удивлять, а то ведь они господа искушенные.

А вот жителей Донбасса по-человечески жалко. Нельзя так с людьми, особенно, с теми, кто, по мнению Зеленского, вроде как граждане Украины.

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