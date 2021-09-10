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Ради встречи в ООН Зеленский готов уничтожить Луганск
10 сентября 2021, 14:20 • 334 • Украина
Им обстрелять русскоязычное население Луганска как пить дать. А Зеленский и рад, ведь ему нужно как-то обратить внимание коллективного Запада на Украину. Особенно в преддверии 76-й сессии Генассамблеи ООН.
Ну а 14 сентября в Нью-Йорке состоится встреча представителей ООН, и Зеленскому нужно о чем-то говорить. Впрочем, тема у него одна – «российская агрессия». Только делится она на два пункта – возвращение Крыма и война на Донбассе. Россия у него виновата во всем. Мог бы, обвинил нашу страну и в том, что осенью дождливая погода.
Украина перестала быть США интересной довольно давно. Не до того сейчас мистеру американскому президенту. Он опозорился в Афганистане, его продолжает игнорировать Европа, которая хочет сотрудничать с РФ по «Северному потоку-2», его не любят американцы.
А тут еще Зеленский прыгает и скачет, требует чего-то, денег выпрашивает. Даже «Крымскую платформу» придумал, куда ни один серьезный политик даже не приехал. Не удастся Зеленскому заинтересовать кого-то и во время сессии ООН. Представителей Запада надо чем-то удивлять, а то ведь они господа искушенные.
А вот жителей Донбасса по-человечески жалко. Нельзя так с людьми, особенно, с теми, кто, по мнению Зеленского, вроде как граждане Украины.
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