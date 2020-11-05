Ради возвращения Курил: в Китае разгадали причину отставки японского премьера

Синдзо Абэ. Фото: President of Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com

Политик не оставил надежды изменить статус островов

Неожиданная отставка премьера Японии Синдзо Абэ, о которой он объявил в августе 2020 г., сославшись на состояние здоровья, на самом деле – хитрый ход, цель которого снова встать во главе правительства и вернуть Курилы. К такому выводу пришли китайские аналитики.

Полномочия Абэ истекали в 2021 году. Больше он оставаться на посту главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии не мог, соответственно, и кресло премьера ему становилось недоступно. Между тем законодательство не запрещает политикам вновь баллотироваться на должность главы ЛДП. Для этого Абэ и был нужен "перерыв", пишет китайское издание Sohu.

О том, что Абэ намерен снова стать премьером, свидетельствует его политическая активность, которую он сохранил после отставки. Выступления на партийных собраниях, в Союзе парламентариев, на политических митингах – расписание Абэ этой осенью очень плотное. Что касается слабого здоровья, которое стало официальной причиной добровольной отставки, то, по словам самого экс-премьера, он быстро пошел на поправку, передает "ПолитРоссия".

На этом основании китайские аналитики делают вывод, что Абэ провернул хитрый трюк, чтобы получить возможность закончить дела, которые он всегда называл принципиальными для себя. Среди них – Олимпиада в Токио, которая должна была состояться летом 2020 г., но из-за коронавируса перенесена на 2021 г. или даже позже. Еще он обещал японцам внести поправки в Конституцию.

Но главное дело его жизни – Курильские острова. Абэ известен как иностранный премьер, имевший больше всех личных встреч с президентом РФ Владимиром Путиным. До сих пор это не помогло ему добиться возвращения "северных территорий". Однако Абэ не раз говорил, что войдет в историю как политик, решивший вопрос Курил в пользу Японии. Поэтому ему нужно вернуться в политику и снова начать переговоры с Россией.

Очередные выборы лидера ЛДП Японии, который станет главой правительства Страны восходящего солнца, состоятся в сентябре 2021 года.