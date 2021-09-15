Ради Украины США готовы выморозить всю Европу

Ситуация с ценами на газ в Европе чем-то напоминает уверенный и неостановимый взлёт Гагарина в ракете-носителе "Восток". В самом деле: ещё относительно недавно мы удивлялись цене в 500 долларов за 1000 кубометров. Потом разговор зашёл о 600 долларах. Очень быстро после этого зазвучала цифра в 700 долларов. И вот уже сегодня мы видим фантастические 801,2 доллара за тысячу кубических метров на хабе TTF в Нидерландах! Какие же мысли по этому поводу вкладывают бойцы информационного фронта на Западе в промытые мозги своего обывателя? Оказывается, это Россия ведёт "газовую игру" с Европой и США за газопровод "Северный поток – 2". И Вашингтон не может позволить себе игнорировать уловку, применённую в этой игре Москвою.

Про цены – объективная реальность. Новый ценовой рекорд в Европе подтверждается данными биржи ICE. И похоже, что это ещё не последний достигнутый уровень. Ведь, несмотря на незаполненные хранилища газа и надвигающуюся зиму, европейская бюрократия в Брюсселе не торопится сертифицировать наконец-то достроенный газопровод "Северный поток – 2". Как и не снимает с "Газпрома" нелепейшего требования своего "Энергетического пакета" отдать половину объёма собственными руками построенного трубопровода невесть кому.

Европа кривится и плачет, но упрямо карабкается на кактус

Вот уже власти Эстонии запустили старый, ещё советских времён энергоблок, который работает на горючих сланцах. Загрязнение, парниковые газы, глобальное потепление? "Зелёная" повестка может тихо поплакать в уголке, когда такие цены, а у порога притоптывает валенками маршал Мороз. Ну, или Морозов – он всё равно на стороне русских.

А вот цены на электричество в Германии подпрыгнули на треть до 130 евро за мегаватт-час. В вышедшей из ЕС Великобритании вообще ужас, словно кот Скрипалей явился отомстить за свою безвременную гибель. Здесь цена поднялась до 331 евро. Причина проста и незамысловата: из-за отсутствия сильных ветров в Северном море почти остановились ветряные электростанции. Опять подвела "зелёная энергетика". Впрочем, её подвели тоже: недостающее электричество добирают на газовых и угольных станциях. Глобальное потепление – оно глобальное, а жить в тепле хочется здесь и сейчас.

Но при этом официальная пропагандистская машина, а также вся властная бюрократия Европейского союза костями ложатся против ускоренного введения в эксплуатацию достроенного наконец-то "Северного потока – 2". Теперь сопротивление сосредотачивается на недопущении или как можно более долгом затягивании сертифицирования газопровода. В запасе держат требования "Третьего энергопакета" – отдать половину своей трубы дяде. Дальше пойдут в ход судебные иски, требования "зелёных" и тому подобные акции. Всё нацелено на запрет или максимальное осложнение коммерческой деятельности СП-2.

Словно эта Европа в каком-то амоке. Под лозунгом "Назло России отморожу уши".

Хотя – это какая зима будет. Как бы самоё себя не отморозить. По самые уши.

Спасём Украину! От неё самой

Забавно, хоть и естественно, что самым яростным врагом СП-2 выступает Украина.

Логика Киева тоже кажется понятной. На первый взгляд. Газопровод из России прямо в Германию делает объективно ненужной газотранспортную систему Украины для снабжения Европы. Тем самым убивается транзитная ценность как этой системы, так и страны в целом. А это – потеря не только 7,2 млрд долларов в ближайшие три года выплат Россиею за транзит. Это ещё и потеря геостратегического положения в качестве "крана" между русскими ресурсами и европейскими потребностями.

Но логика понятна только на первый взгляд. Ибо на второй оказывается, что нынешняя цена на топливо в Европе для Украины ещё большая катастрофа, нежели потеря транзита. Киеву вольно было начать закупать "газ агрессора" не у "агрессора", а у тех, кому тот продаёт свой газ. Потому вместо цены около 200 долларов за тысячу кубометров, что предлагал "Газпром" в 2019 году, Украина платит Европе по сложной формуле. Суть её не так важна, важен результат. Он же выражается цифрою 838 долларов за тысячу кубов.

А стране ещё нужно закачать в хранилища несколько миллиардов кубов, чтобы уверенно встретить отопительный сезон…

Отчего всё так делается?

Причину раскрыл известный американский политический эксперт Николай Гвоздев (Nikolas K. Gvosdev) в известном же американском издании Тhe National Interest.

Как эксперт Гвоздев – мозг довольно слабенький, но для индоктринированных до стадии имбецильности американских элит вполне подходящий "специалист по России". Но в данном случае опус его тем ценен, что он открыто и откровенно объясняет, чего США хотят от Европы. Ради "отбрасывания России", само собой.

Оказывается, по Гвоздеву, Москва "надеется, что опасения по поводу низких запасов в Европе создадут давление, чтобы получить сертификат Nord Stream II и открыть его для бизнеса". А "Вашингтон не может позволить себе игнорировать эту уловку".

Почему – уловка? Почему Вашингтон не может?

Потому, что у США есть "обязательства по поддержке",

направленные на улучшение позиций Украины в борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке (и большей угрозой со стороны регулярных российских вооружённых сил), а также на то, чтобы справиться с реальными издержками, которые понесёт Украина, если и когда трубопровод Nord Stream II начнёт функционировать.

Выделение наше, редакционное, но Гвоздев и сам тут же повторяет эту мысль для вящего её смысла:

Трубопровод позволит экспортировать больше российской энергии без необходимости использования украинской транзитной инфраструктуры.

Спасибо, мистер Гвоздев, всю сущность свою выразивший в лживой и бесстыдной фразе "Вторжение России в Грузию в 2008 году"! Вы подтвердили то, что мы и так знали: основная забота США в том, чтобы фактически оккупированная ими Украина продолжала кормиться от газового транзита. Чтобы, грубо говоря, русские сами кормили своего врага. Иначе кому это делать? Не Америке же! А Европа с удовольствием готова получать от Киева 838 долларов за куб, а не платить за него эту сумму.

Но гнусная Россия "не экспортирует через Украину ни на кубометр больше газа, чем требуется по соглашению, достигнутому с Германией". И нагло игнорирует надежды Соединённых Штатов "сохранить Украину в качестве основной страны-транзитёра газа в Европу". И теперь русские "похоже, надеются на энергетический кризис в Европе, причиной которого является Вашингтон, а не Москва". И вот эту "уловку" США и должны пресечь. Прежде всего с помощью "инструментария санкций", который "предназначен для того, чтобы препятствовать техническим шагам, необходимым для сертификации линии".

Всё! Слово сказано. США, как все понимают, обладают ещё более весомым инструментарием влияния на европейские элиты. Как политические, так и бюрократические и информационные. Потому Европа, как та ящерица – постоянно сама себе отрывает хвост. Ей больно. И грустно от потери денег. Но она слушается США и будет их слушаться. Пока не рухнет кто-то из них.

Что нам с того?

А нам в России можно начинать игру хотя бы на щелбаны. На предмет, что случится раньше: Европа под страхом замерзания и одновременного раздевания себя "Газпромом" всё же решится перестать мешать работе "Северного потока – 2" – или же предпочтёт замёрзнуть из-за страха перед США?