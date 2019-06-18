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Ради угля правительство Украины готово снять блокаду Донбасса - украинские СМИ
18 июня 2019, 20:09 • 66 • Политика
Украина захотела частично снять транспортную блокаду с Донбасса. Правительство планирует восстановить железнодорожного сообщение ради поставок угля, железа и черных металлов, сообщают украинские СМИ.
Правительство Украины планирует восстановить железнодорожного сообщения с Донбассом между 2019 и 2023 годами, которое было прекращено марте 2017 года под давлением националистов. Соответствующая информация содержится в утвержденной стратегии развития госкомпании " Украинские железные дороги", сообщает украинское издание "LIGA.net".
Отмечается, что такая мера позволит вдвое увеличить перевозку угля между Украиной и Донбассом. Также возрастет перевозка железной руды, а также черных металлов. Сейчас Киев вынужден закупать уголь втридорога у западных "партнеров".
Напомним, что президент Украины Петр Порошенко ещё в 2014 году объявил о социально-экономической блокаде Донбасса. Киев прекратил выплаты пенсий, банковское обслуживание и пассажирские перевозки по железной дороге в регион.
Тем не менее власти Украины продолжили тайком покупать у ЛНР и ДНР уголь. Об этом прознали украинские националисты и вели собственную транспортную блокаду. После нескольких безуспешных попыток снять эту блокаду, Порошенко просто её узаконил.
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