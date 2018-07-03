Ради удержания власти молдавские эрзац-демократы готовы жертвовать миром в Приднестровье

Резолюция о выводе российских военных из ПМР как фактор нестабильности в регионе

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Накануне парламентских выборов молдавские демократы, которым кампания если и сулит некоторый успех, то исключительно за счёт сохранения смешанной избирательной системы, цепляются за соломинку международной поддержки любыми способами. Иначе объём власти, необходимый для формирования правящего большинства, не удержать.

Уже ясно, что в качестве одного из форс-мажорных сценариев в Кишинёве при поддержке Бухареста рассматривается приднестровский. Отсюда и сколачивание коалиции авторов проекта резолюции о выводе российских военных из ПМР («Полный и безусловный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова»). Документ разрабатывался вместе с Румынией, Канадой, Украиной, Грузией, Латвией, Литвой и Эстонией. Проект этот был принят Генеральной ассамблеей ООН при 64 голосах за, 15 – против и 83 воздержавшихся от голосования. Налицо раскол в рядах ООН. И его не может не быть, поскольку российские военные находятся в Приднестровье по соглашениям 1992 года, из которых ни одна сторона не выходила.

Формально в Кишинёве заявляют, что о миротворческой миссии речь не идёт – только об Оперативной группе российских войск (ОГРВ), численность которой вместе с миротворцами – порядка 1700 человек. ОГРВ занимается подготовкой военнослужащих к миротворческой миссии и охраной складов с боеприпасами. В Приднестровье российское военное присутствие однозначно расценивают как фактор стабильности и мира в республике. В настоящее время российские миротворцы в Приднестровье фактически блокированы – пути их снабжения перекрыты Украиной. При этом из украинского министерства иностранных дел звучат недвусмысленные заявления о том, что украинское государство будет оказывать Кишинёву помощь в восстановлении территориальной целостности, «Приднестровье – это Молдова».

Министр иностранных дел Украины Павло Климкин объявляет, что «должно» Приднестровье

«Мы последовательно работаем над тем, чтобы российских войск в Приднестровье не было. Всем понятно, что там они создали зону, которая еще хуже, чем Россия. Это какая-то смесь с СССР относительно ментальности и происходящего там… Приднестровье должно стать полноценной частью Молдовы. Тут и в политическом смысле, и в экономическом смысле, и в ментальном это абсолютно понятно», – заявил на днях глава МИД Украины Павло Климкин.

То есть украинская сторона связывает для себя удаление российских военных из ПМР с некой операцией по принуждению Приднестровья стать под молдавский флаг. Как это себе представляют на Украине, гадать не нужно – Донбасс принуждают пасть на колени перед петлюровским сине-жёлтым флагом уже пятый год, Киев бредит «хорватским сценарием», украинские чиновники и политики постоянно угрожают жителям мятежного региона зачистками, фильтрационными лагерями, лишением гражданских прав, паспортами «недограждан». Да и лозунг «Донбасс будет украинским или безлюдным!» очень красноречив, как и знаменитое президентское: «Их дети будут сидеть в подвалах!» Вряд ли жители Приднестровья на это согласны.

Украинские реляции понять можно – Киеву срочно нужна какая-нибудь «пэрэмога», если не у себя дома, то на чужой территории. Приднестровье в этом смысле очень подходит для демонстрации возможностей «самой эффективной армии в Европе».

С этой точки зрения для Кишинёва активное участие Украины в приднестровском вопросе и безумные речи украинских должностных лиц по поводу «помощи» способны свести на нет те подвижки, которые наметились в последние годы в движении Молдовы и Приднестровья навстречу друг другу. Тут бы кишинёвским деятелям попросить украинских друзей промолчать лишний раз.

Однако вместо этого в сопровождении коллег с Украины (а также Грузии, Литвы и Польши) председатель молдавского парламента Андриан Канду 25 июня отправился в США, где находился по 1 июля. Вся эта компания просила поддержки американцев в борьбе с «российской угрозой». Кроме того, авторы проекта резолюции ООН пожелали, чтобы и Конгресс США принял такую же. Сам Канду ранее заявлял, что российские военнослужащие являются в ПМР «оккупационной силой» и вообще надо выставить счёт Москве – дескать, за 25 лет миротворцы нанесли Молдове «ущерб».

Спикер молдавского парламента Андриан Канду в США в обществе украинского коллеги Андрея Парубия, считающего, что Донбасс заселён «оккупантами». Показательное соседство, правда?

Поддержку в США пообещали. И Молдове, и Украине с Грузией. Причём не только в вопросе «обеспечения суверенитета и безопасности», но и на предстоящих выборах! На встрече с молдавско-украинско-грузинской делегацией глава палаты представителей Конгресса США Пол Райан заверил просителей в «твёрдой поддержке НАТО» (!), а также в «разносторонней помощи». «Мы знаем, что в этих странах предстоят выборы, а риск российского вмешательства очень велик, поэтому мы окажем этим государствам разностороннюю помощь», – взбодрил Райан Канду и его коллег с Украины и Грузии. Как тут не вспомнить слова, якобы сказанные американским президентом Франклином Рузвельтом в отношении Анастасио Сомосы: «Может быть, он и сукин сын, но это наш сукин сын». То же самое можно сказать и о молдавских, украинских, грузинских «проамериканцах» – «это наши сукины дети», а потому они без американской поддержки на предстоящих выборах не останутся.

Андриан Канду благодарит главу Палаты представителей Конгресса США Пола Райана за поддержку резолюции о выводе российских военных из ПМР

Вашингтону интересна тема Приднестровья по совершенно понятной причине: американские военные объекты уже в Румынии (ПРО в коммуне Девеселу и авиабаза «Михаил Когэлничану» вблизи от черноморского порта Констанца, обеспечивающая воздушный транзит американских военных грузов и военнослужащих в Афганистан и обратно), а унионистских настроений молдавского меньшинства достаточно для разогрева очередной революции под флагом «унири». Проект România Mare расширяет границы НАТО в восточном направлении, отсюда и пляски по поводу ПМР. Без российских военных Молдове республику легко задушить при участии Украины. Ясно, что на возможные жертвы Запад закроет глаза точно так же, как в истории конфликта в Донбассе. Ясно и другое: украинский прецедент позволяет допускать в современной Европе долгие вооружённые противостояния, число жертв которых исчисляется десятками тысяч. И ничего. Европейцы не только отлично уживаются с этим, но и помогают киевскому режиму – инструкторами, снаряжением и даже советским вооружением.

«Правительство Молдовы, контролируемое Демократической партией, совершило очередной антироссийский демарш, инициировав вчерашнее голосование в ООН», – заявил президент Республики Молдова Игорь Додон после принятия резолюции о полном выводе российских военных. По его мнению, «завершить миротворческую операцию, проходящую на территории нашей страны в соответствии с соглашениями 1992 года и являющуюся одной из самых успешных, можно будет только после того, как оба берега Днестра придут к всеобъемлющему соглашению о полном урегулировании конфликта».

Президент Молдовы Игорь Додон: «Действия правящего режима могут привести к развязыванию нового конфликта в Приднестровье с целью втянуть в него Россию»

В Приднестровье отреагировали на резолюцию предсказуемо. «…Авторство проекта документа, а также инициатива о его принятии принадлежит Республике Молдова – стороне неурегулированного конфликта и участнику трёхсторонней миротворческой операции, - разделяющей ответственность за сохранение мира и стабильности на Днестре. В данном контексте не оставляет сомнения, что молдавская сторона сохраняет приверженность реваншистским идеям и тактике разрушения доказавшего свою эффективность миротворческого формата в целях вытеснения российского миротворческого присутствия», – сказано в заявлении МИД ПМР. В ведомстве напомнили, что «никакие решения об изменении формата миротворческой операции под эгидой России не могут быть приняты без учета мнения Приднестровья».

Чего же добились молдавские эрзац-демократы Плахотнюка, пытаясь получить поддержку Запада накануне выборов? Голосование в ООН зафиксировало, что в самой организации нет единства мнений по вопросу вывода российских военнослужащих из Приднестровья. Причём Генассамблея принимала резолюцию в условиях, когда в самой Молдове нет единства мнений во власти, игнорируя точку зрения законно избранного президента РМ! Ну а о том, что этот документ стал ещё одним клином, вбитым между двумя берегами Днестра, и говорить не приходится. И всё это ради того, чтобы Демпартия Молдовы ублажила американцев в обмен на обещания поддержки на выборах! А дальше осталось рассыпаться в благодарностях США, как это сделал и премьер-министр Молдовы Павел Филип, который пожаловался на российских миротворцев американским сенаторам, и спикер парламента Андриан Канду в компании грузин, украинцев, поляков и прибалтов.

Премьер-министр Молдовы Павел Филип в США: «Мы нуждаемся в поддержке США для обеспечения западного курса Республики Молдова»