Ради строительства новой дороги у крымчан отнимают дома

Глава Крыма Сергей Аксёнов официально подтвердил: дорогу, которая должна напрямую соединить трассу «Таврида» с Южным берегом Крыма, решено прокладывать по берегу Аянского водохранилища, прямо через расположенные там посёлки. Потому фруктовые сады и жилые дома пойдут под снос – всего под изъятие подпадёт около 200 земельных участков.

Сюжет: Экология

Местные жители, которые полтора года боролись против этого варианта, в шоке от ожидающих их перспектив, однако чиновники лишь давят на патриотизм – вы что, не хотите помочь Родине?

Любой, кому приходилось ездить на автомобиле по федеральной трассе «Таврида» в направлении Алушты или Ялты, знает, что дорога вьётся ровной лентой примерно до Симферополя. Далее начинается настоящий кошмар автомобилиста: приходится заезжать в город, стоять в безумных пробках на въезде и выезде, пробираться окраинами крымской столицы. Мучаются и туристы, и жители города, поэтому сама по себе идея строительства юго-восточного обхода Симферополя, безусловно, давно перезрела. Вот только почему-то реализовать этот проект без создания катастрофической ситуации у крымских властей не получилось.

Всего предстоит проложить примерно 27 километров скоростной трассы, пропускная способность которой будет достигать 40 тыс. автомобилей в сутки. Существовало два основных варианта того, как реализовать этот проект. Один из них предусматривал прокладку трассы в непосредственной близости с военными объектами, в частности рядом с танковым полигоном Ангарский. Минобороны оказалось не против такого строительства – единственное, что попросили военные, это построить им новый КПП и провести все монтажные и дорожные работы, а также обеспечить беспрепятственный выезд военной техники. Всего на строительство трассы планируется выделить 25 млрд рублей (фактически по миллиарду за километр), и в рамках этой суммы, наверное, можно было бы найти средства на выполнение условий военных. Однако чиновники решили, что так получится слишком дорого. Поэтому был выбран иной вариант, тот самый, против которого полтора года возражали жители так называемой Добровской долины.

«Решение принято окончательно – трасса будет проходить через село Заречное Добровского сельского поселения Симферопольского района вдоль Аянского водохранилища. Лично созвонился с инициативной группой, которая выступала против данного варианта, чтобы озвучить решение правительства Республики Крым», – заявил в середине ноября глава Крыма Сергей Аксёнов.

Посёлок пополам

Чем обусловлена столь упёртая позиция крымских чиновников? Понятно, что им не терпится приступить к освоению денег, выделенных на строительство трассы, однако можно же было спокойно «пилить» средства и при прохождении дороги вблизи танкового полигона. По популярной версии, строительство трассы около Аятинского водохранилища позволит заодно решить вопросы по изменению категорий земель. Так в живописном месте Крыма, причём прямо около воды, могут появиться симпатичные коттеджики, которые окажутся в собственности у нужных людей. А добраться к этим домикам с комфортом поможет новая трасса. И если для того, чтобы у кого-то появилась новая элитная недвижимость, надо рискнуть природой и снести половину села – значит так тому и быть. В конце концов, снос, компенсации и строительство дороги оплатит федеральный бюджет, а репутационный ущерб понесёт федеральная власть, к которой крымчане всё чаще начинают адресовать вопросы. Зато местные деятели, пафосно вещающие о любви к России, смогут получить конкретную прибыль.

Что именно сказали в ответ губернатору члены инициативной группы, Аксёнов не уточнил, хотя можно догадаться. Ведь утверждённый им вариант фактически уничтожает то самое Заречное. Трасса поделит посёлок пополам, будет изъято множество земельных участков, снесены жилые дома и административные здания. Конечно, власти обещают компенсации – но какими они будут? К тому же по старинной крымской привычке, тянущейся ещё со времён Украины, немалая часть строений в посёлке не узаконена. Кто-то ещё не закончил строительство, кто-то тянул с оформлением документов. Потому такая собственность отправится под снос без всякой компенсации. Впрочем, не позавидуешь и тем людям, которые сохранят свои дома, – в своё время они покупали здесь землю, чтобы жить на природе и заниматься сельским хозяйством, выращивать фрукты, разводить живность. Теперь на этих планах можно ставить жирный крест – какая уж тут сельская пастораль, если под окнами проходит скоростная федеральная трасса. Кроме того, резко снизится и стоимость земельных участков. Пострадают, кстати, не только коренные крымчане, но и множество переселенцев из Центральной России, которые охотно покупали и строили в посёлке дачи.

«Понимаем, что для каждого человека переезд из собственного жилья – это колоссальный стресс, именно поэтому уже на следующей неделе состоится встреча, в рамках которой будут обсуждены все ключевые вопросы, в том числе касающиеся справедливой оценки участков домовладений, которые попали в зону сноса», – раздаёт сегодня обещания Аксёнов.

Но люди не верят. Слишком часто им врали ещё на этапе согласования проекта. Тогда подручные Аксёнова на голубом глазу клялись, что дорога не затронет большинство домов. А сам глава Крыма заверял, что поддержит именно тот проект строительства дороги, который выберут местные жители. И что выходит теперь?

«В Минтрансе раньше ссылались, что реализация проекта затягивается якобы из-за запретов и ограничений со стороны Минобороны. Нам целый год говорили, что, мол, ждём ответа от военных. Когда же один из наших жителей направил письмо в Минобороны, оказалось, что там давно отправили в Минтранс ответ о том, что никаких ограничений не накладывали. Получается, Минтранс нам врал?» – риторически вопрошает одна из членов местной инициативной группы Наталья Гапич.

Вот и собрания, на которых местная общественность «одобрила» будущую стройку, проходили по классическому сценарию. «Нас туда не пустили, а там уже сидели 132 человека, которых мы даже не знаем. И там провели голосование, что все поддерживают данный проект. Но мы этих людей даже не знаем!» – разводит руками Наталья Гапич.

«Проект ЦРУ»

Единственное, на что ещё рассчитывают местные жители, это позиция учёных. Дело в том, что новая трасса должна пройти практически по берегу Аянского водохранилища. Его используют для подачи воды в близлежащие районы Крыма и сам Симферополь, причём здешняя вода считается одной из самых чистых на полуострове, который и так постоянно испытывает проблемы с водоснабжением. Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян полагает, что трасса однозначно будет оказывать негативное влияние на экосистему водохранилища, а это приведёт к тому, что пить воду из него уже будет нельзя. В свою очередь, эколог Дмитрий Захаров отмечает: в среднем в автомобилях сгорает только 15% топлива, а всё остальное выбрасывается в атмосферу, кроме того, на оживлённых дорогах находятся частицы изношенных шин.

«Всё это вместе с дождём и пылью попадает и накапливается в почве, в подземных водах. Также не нужно забывать о реагентах, которыми зимой посыпаются дороги. То есть, конечно, никакого положительного эффекта для экологии и крымской природы точно не будет, а вот какой будет негативный эффект – это ещё открытый вопрос», – резюмировал Захаров, понадеявшись на то, что федеральные эксперты не допустят серьёзных нарушений при проектировке и строительстве. Однако о том, как крымские власти взаимодействуют с федеральными экспертами, можно судить по примеру с Министерством обороны.

Тем временем жители Заречного всё отчётливее понимают, что надеяться им особо не на что. Дошло до того, что противников строительства дороги уже публично объявили по телевидению чуть ли не агентами американской разведки, которые по указке из ЦРУ, мутя воду в Крыму, возбуждают недовольство деятельностью властей. Как тут не вспомнить бессмертное изречение Салтыкова-Щедрина: «Про патриотизм говорить начали. Видимо, проворовались».