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Ради собственных прибылей Ахметов довел энергетику Украину до коллапса

18 ноября 2020, 14:45  •  159 • Украина

В ближайшие недели, в случае резких похолоданий, на Украине возможны блек-ауты в энергосистеме. Проще говоря, страна рискует превратится в один замороженный Алчевск – как это было при Ющенко.

«Энергоатом» истощён и не может запустить в работу дополнительные блоки. Это результат ручного управления министра Ольги Буславец, которая еще весной ограничила работу блоков АЭС - чтобы корпорация Рината Ахметова могла заработать сверхприбыли. Результат – убыток государственного «Энергоатома» за 9 месяцев превысил четыре миллиарда гривен.. У госкомпании нет денег на ремонт блоков, многомиллиардные долги перед поставщиками, многие из которых уже банкротятся.

«Ситуация в украинской энергетике близка к коллапсу. И.о. министра энергетики Ольга Буславец в апреле была назначена, чтобы вывести отрасль из кризиса, но в итоге создала новый, более масштабный кризис. Ахметов банкует», - пишет ТГ-канал «Бурилка».

По данным их источников, Ольга Буславец дала указание приоритетно перечислять деньги частным производителям по «зелёному» тарифу, и не платить государственному «Энергоатому».

«Всего полгода креатура самого богатого человека Украины во главе топливной отрасли, а в стране уже фиксируется острый дефицит электроэнергии. Цена электроэнергии на рынке за три месяца взлетела на 40%. Чтобы подогреть спекулятивный рост цены ДТЕК Ахметова, министр останавливает энергоблоки под надуманными предлогами «аварийного ремонта». Впрочем, даже в таких условиях представительница олигарха в Кабмине продолжает лоббировать запрет импорта электроэнергии», - отмечает ТГ-канал «Бурилка».

Впрочем, по данным эксперта Дениса Русака, «изнасилованный» «Энергоатом» продал компаниям Ахметова и Коломойского объем электроэнергии с дисконтом... 40%! И это учитывая тот факт, что «Энергоатом» вышеназванные олигархи сделали убыточным. Неудивительно, что за период 2020 года эти финансово-промышленные группы сэкономили более 8 миллиардов гривен, контролируя рынок электроэнергии. И если предыдущий президент получал «премию» в схеме «Роттердам+», то нынешний вынимает деньги из «ковид-фонда». А за весь этот праздник жизни расплачиваются простые граждане – через тарифы, которые власть поднимает почти каждый месяц.

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