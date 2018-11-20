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Ради превосходства над Китаем и Россией США выведут войска из Африки — СМИ

20 ноября 2018, 01:09  •  38 • Политика
Пентагон планирует на 10% сократить численность своего военного контингента на Африканском континенте. Данное решение было принято после публикации доклада о том, что Америка может проиграть войну с Китаем или Россией. Чтобы сохранить свое военное превосходство, командование США решило вывести войска из неприоритетных для американских внешнеполитических интересов регионов планеты, пишет Business Insider.
Отметим, что в настоящий момент в Африке размещено 7,2 тысячи американских военнослужащих. 10-процентное сокращение данного контингента произойдет в ближайшие несколько лет.
Данное решение полностью противоречит тому, о чем ранее просило африканское командование ВС США. После 2012 года и атаки на консульство США в Ливии там регулярно запрашивали увеличение финансирования и усиление поддержки размещенных на континенте американских войск с воздуха.
Тем не менее в Пентагоне все же решили, что Восточная Европа и Южно-Тихоокеанский регион являются более приоритетными направлениями распределения армейских ресурсов.
«Если США придется вести войну с Россией за Балтию или же с Китаем за Тайвань, американская армия может потерпеть военное поражение», - говорится в опубликованном накануне отчете комиссии по национальной оборонной стратегии Конгресса США.

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