Ради превосходства над Китаем и Россией США выведут войска из Африки — СМИ

Пентагон планирует на 10% сократить численность своего военного контингента на Африканском континенте. Данное решение было принято после публикации доклада о том, что Америка может проиграть войну с Китаем или Россией. Чтобы сохранить свое военное превосходство, командование США решило вывести войска из неприоритетных для американских внешнеполитических интересов регионов планеты, пишет Business Insider.

Отметим, что в настоящий момент в Африке размещено 7,2 тысячи американских военнослужащих. 10-процентное сокращение данного контингента произойдет в ближайшие несколько лет.

Данное решение полностью противоречит тому, о чем ранее просило африканское командование ВС США. После 2012 года и атаки на консульство США в Ливии там регулярно запрашивали увеличение финансирования и усиление поддержки размещенных на континенте американских войск с воздуха.

Тем не менее в Пентагоне все же решили, что Восточная Европа и Южно-Тихоокеанский регион являются более приоритетными направлениями распределения армейских ресурсов.