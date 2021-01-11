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Ради политики палача Степана Бандеру превратили в героя

11 января 2021, 12:10  •  99 • Украина
Новый год начался на Украине традиционно – с празднования дня рождения Степана Бандеры. Факельные шествия с нацистскими символами и портретами гитлеровских приспешников давно не появлялись так демонстративно в центре Европы.
Впрочем, чему тут удивляться. Ещё в декабре 2018 года Верховная рада Украины объявила, что отныне день рождения Бандеры становится официальным праздником. Происходит всё это, несмотря на резкие протесты Польши, Израиля, а также многих европейских политических и общественных институтов. Интересно бы понять и позицию нового президента Украины, еврея по национальности, Владимира Зеленского. Как бы он прокомментировал, что в двух шагах от его дворца с горящими факелами шагают люди, чей кумир организовывал и поддерживал массовые убийства еврейского населения во Львове, в Бабьем Яре и Белой Церкви?
«Несокрушимость духа», виселицы и топоры
Несколько лет назад украинские информационные агентства распространили с пометкой «срочно» сообщение о том, что в Мюнхене был осквернён памятник Бандере, стоящий на месте его захоронения. В ответ глава МИД Украины Павел Климкин, оторвавшись от переговоров с министрами иностранных дел России, Германии и Франции, срочно направил консула к полураскопанной могиле, а также пообещал «контролировать вопрос лично». Впрочем, подобные инциденты происходят на Лесном кладбище Мюнхена регулярно. Более того, немецкие политики давно говорят о том, что костям Бандеры здесь не место, и предлагают транспортировать их на Украину.
Более 60 лет назад, в октябре 1959 года, немцы, проживавшие в недорогом доме в тихом районе Мюнхена, обнаружили своего соседа по лестничной клетке лежащим в луже крови. Его срочно отправили в больницу, где диагностировали смерть от паралича сердца. Исследованием личности погибшего занялась криминальная полиция, которая установила его подлинное имя: Степан Бандера. Как выяснилось впоследствии, Бандеру убил агент КГБ Богдан Сташинский, прыснув в него смертельным ядом. Так закончилась земная жизнь Степана Бандеры, имя которого в Европе к тому времени мало кому что говорило. В последние годы перед смертью он был оторван от того, что происходило на Украине, а также лишён связи и контактов с почти разгромленным НКВД националистическим подпольем. Не всё складывалось у него и с коллегами по националистическому движению за рубежом. Но «героическая» смерть заставила о нём вспомнить, сделала предметом поклонения среди эмигрантов-соратников и зарубежных антикоммунистов.
Сразу после распада СССР бандеровские знамёна стали поднимать на Западной Украине отсидевшие по 15–20 лет бывшие бойцы его подразделений. Появились десятки памятников Бандере, его музеи. В одном из таких мест я побывал. В Ивано-Франковской области, в селе Старый Угринов, на улице, разумеется, имени Бандеры музей обустроен в доме, где его семья проживала с 1906 по 1933 год. Здесь есть одежда Бандеры, поддельные документы, по которым он проживал в Мюнхене, и даже его посмертная маска. Заодно представлен и указ президента Виктора Ющенко о посмертном награждении Бандеры высшей наградой страны – званием Героя Украины (президент Виктор Янукович этот указ отменил). Интересно звучит и формулировка указа: «За несокрушимость духа в отстаивании национальной идеи». Разумеется, о том, что «несокрушимость духа» бандеровцы проявляли с помощью топоров, удавок и виселиц, не говорилось.
«Наша власть должна быть страшной»
Современные украинские историки представляют Степана Бандеру как человека высоких нравственных принципов, говорят о нём как о предтече Че Гевары. Подчёркивается, что он не пил алкоголя, не курил, активно занимался спортом, а в свободное время пел в хоре и играл на мандолине. Записей выступлений Бандеры не сохранилось, в отличие от документов, подписанных его рукой. Рисуя картину будущей Украины, он откровенно говорил соратникам: «Наша власть должна быть страшной». Что ж, немало того, о чём он мечтал, сегодня сбывается на Украине. Усилиями политиков Бандера, Шухевич, Коновалец и иже с ними романтизируются, восхваляются, преподносятся в образе мужественных, безвинно пострадавших за идею людей. Если вспоминать о личных качествах Бандеры, то мужества ему и правда не занимать. За организацию убийства польского министра внутренних дел Перацкого он был приговорён к казни, просидел два года в одиночке в кандалах. Позже не пошёл на идейные уступки нацистам, хотя до этого охотно сотрудничал с ними, и оказался в итоге в концлагере. Бандера, как и все современные террористы-фанатики, не испытывал страха перед смертью. Поэтому и был равнодушен к гибели людей вокруг него, пусть и невинных. Можно ли это считать его достоинством?
Бандера похоронен на Лесном кладбище Мюнхена, одном из самых крупных и известных некрополей Германии. Могила у него достаточно скромная – грекокатолический крест и имя. Меня удивило, что надпись на могиле одного из самых известных русофобов – на русском и немецком языках. У надгробья лежал выцветший от дождя и непогоды дешёвый пластиковый венок. Было понятно, что здесь давно никого не было. Кладбищенский смотритель, приняв меня за поклонника Бандеры, с сожалением заметил, что «хулиганы здесь иногда пачкают, рисуют свастику на кресте». Замечу, что ругательные слова на могиле Бандеры в основном на польском языке. В наши дни могила – место поклонения тех, кто видит будущее Украины не только без русских, но и без евреев, поляков, венгров, русинов. Зато с Бандерой в качестве национального символа. Потому могила постоянно украшена венками из жёлто-синих цветов, а также бандеровским флагом.
Могила Бандеры – место поклонения тех, кто видит будущее Украины не только без русских, но и без евреев, поляков, венгров, русинов (фото: Рафаэль Гусейнов)
На этом же кладбище покоятся знаменитый немецкий физик, лауреат Нобелевской премии Вернер Гейзенберг, писатель – лауреат Нобелевской премии Пауль Хейзе, немецкий драматург Франк Ведекинд, чьи пьесы ставили Всеволод Мейерхольд и Роман Виктюк, львовянин кстати. Но захоронены и такие люди, как подруга Гитлера, кинодокументалист Лени Рифеншталь, фельдмаршал фюрера Вильгельм Лист, один из создателей СС – генерал-­полковник Пауль Хауссер. Здесь же погребён и преемник Бандеры Ярослав Стецько, руководитель ОУН и Антибольшевистского блока народов до своей смерти в 1986 году. Судите сами, в какой из этих компаний было бы приятно лежать Бандере. Но есть и варианты. После очередного осквернения могилы Бандеры депутат Рады Игорь Мосийчук предложил создать в Киеве пантеон героев, где и перезахоронить помимо Бандеры ещё и Коновальца, Петлюру, Павла Скоропадского. Ну что сказать, компания тоже неплохая.

Кстати

Близкие Бандеры сполна расплатились за сына и брата. Отец Бандеры, греко-католический священник Андрей Михайлович, был расстрелян НКВД в мае 1941 года, после того как Западная Украина отошла к СССР. Сёстры Марта и Оксана были тогда же отправлены на вечное поселение в Красноярский край. В 1953 году их доставили на Лубянку, где от них потребовали выступить с публичным осуждением брата. Обе категорически отказались и были вновь этапированы в Сибирь. Там и умерла Марта, а Оксана только в 1989 году решилась вернуться на Украину. Третья сестра – Владимира, мать шестерых детей, была арестована в 1946 году и отсидела весь срок, муж её также умер в лагерях. В свою очередь, братья Бандеры Олэкса и Васыль были отправлены гитлеровцами в Освенцим. Там их задушили поляки-охранники, хорошо помнившие, как их родственник организовывал польские погромы и массовые убийства. Самый младший брат, Богдан, погиб в 1949 году вместе с женой Дарою во время штурма бункера внутренними войсками НКВД в селе Старичев. Большинство родственников Бандеры – невинно пострадавшие люди, которые не боролись с советской властью. Они не заслужили того, чтобы их жизнь сложилась так драматично. Как не заслужили страшной смерти и те, кого боевики Бандеры и Шухевича душили, жалея патронов, с помощью традиционной удавки, сажали на кол, отпиливали головы.

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