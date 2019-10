Ради нефти: американцы вернутся на северо-восток Сирии • 70 • Война Пентагон собирается направить на северо-восток Сирии дополнительные силы, чтобы защитить находящиеся там нефтяные месторождения от боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). «США намерены укрепить свои позиции в координации с партнерами из СДС (Сирийские демократические силы — «Газета.Ru») на северо-востоке Сирии дополнительными военными силами и средствами и не допустить, чтобы эти нефтяные месторождения вернулись в руки ИГ или других дестабилизирующих ситуацию игроков», — сказал РИА «Новости» представитель ведомства. В минобороны США сообщили Newsweek, что установление контроля над нефтяными объектами в Сирии — одно из крупнейших достижений Вашингтона и его союзников, поскольку раньше месторождения были важнейшим источником доходов боевиков. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США ранее писала, что американские власти рассматривают возможность сохранения на северо-востоке САР своего воинского контингента численностью 500 человек. По данным издания, также обсуждается вариант отправки туда нескольких десятков танков и другой техники для защиты военнослужащих. Как передавал телеканал Fox News, тяжелая техника может быть сосредоточена в провинции Дейр-эз-Зор рядом с газоперерабатывающим предприятием Conoco. Газета Washington Post предполагала, что танки могут направиться туда в сопровождении БМП «Брэдли». Журналисты WSJ назвали такие действия изменением планов президента США Дональда Трампа относительно вывода американских войск из Сирии. В издании считают, что таким образом Вашингтон несколько скорректирует цель нахождения войск на территории арабской республики: теперь помимо борьбы с террористами, США рассчитывают «защищать нефтяные месторождения на востоке страны». При этом газета The New York Times писала, что Трамп склонен оставить в восточной Сирии не более 200 американских спецназовцев для борьбы с террористами ИГ. Сам американский лидер 24 октября пообещал в своем Twitter, что власти США не позволят террористам «Исламского государства» вернуть контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке САР. «Нефтяные месторождения, о которых шла речь в моем вчерашнем выступлении о Турции и курдах, удерживались ИГ, пока Соединенные Штаты не завоевали их с помощью курдов. Мы никогда не позволим ИГ завладеть ими!» — заявил Трамп. Всего за день до этого во время своего телеобращения к согражданам по поводу ситуации вокруг Сирии и Турции он подтвердил намерение Вашингтона вывести войска из арабской республики. «Турция, Сирия и <...> курды воевали столетиями. Мы сослужили им большую службу, мы проделали отличную работу для всех них, теперь мы уходим. <...> Пусть кто-то другой бьется за этот запятнанный кровью песок», — заявил глава государства. Кроме того, он призвал другие страны помочь Турции и Сирии укрепить контроль над границей между ними. Вместе с тем в обращении он подчеркнул, что часть американских солдат останется в районе нефтяных месторождений на севере страны, а Вашингтон будет решать, что делать с этой территорией в будущем. В России придерживаются мнения, что все иностранные военные должны покинуть Сирию, поскольку легитимно в этой стране находятся только российские подразделения, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что конечная цель РФ — полный вывод любых иностранных вооруженных сил с территории САР. Новости СМИ2 «Это позиция, которую разделяют и Москва и Дамаск. Эта цель является приоритетной в конечном итоге после полного политического урегулирования», — сказал он. О том, что США готовились эвакуировать из Сирии около 1 тыс. своих военнослужащих, еще 13 октября в эфире телеканала CBS заявил глава Пентагона Марк Эспер. Такие намерения появились у Вашингтона с началом военной операции Турции против курдов на северо-востоке Сирии. Эспер уточнил, что американской армии стало известно о намерении Анкары расширить границы своих действий и продвигаться на юг и запад. В этом случае военнослужащие Соединенных Штатов могли оказаться между противоборствующими войсками, пояснил министр обороны. Он отмечал, что, по информации Вашингтона, в конфликт могут вмешаться сирийские и российские военные. «В такой неопределенной ситуации я прошлой ночью переговорил с президентом. После консультаций было принято решение начать вывод наших сил», — рассказал Эспер. На вопрос о том, будут ли американцы открывать ответный огонь, глава ведомства напомнил, что у солдат есть право на самооборону, которое они применят в случае необходимости. В течение нескольких дней после этого американские военные стали спешно покидать свои военные базы на северо-востоке Сирии, разрушая склады с боеприпасами, чтобы ими нельзя было воспользоваться. По данным агентства SANA, 20 октября военнослужащие США уничтожили базу ВВС Аль-Кулаиб в регионе. В интервью телеканалу Fox News Эспер объяснил, почему Вашингтон отказал в помощи своим союзникам — курдам, которые теперь готовы обратиться за помощью к России и Сирии. Глава Пентагона подчеркнул, что Вашингтон не подписывался на войну с Турцией — давним союзником по НАТО. Он отметил, что 1 тыс. американских солдат не смогут противопоставить 15-тысячной турецкой армии с артиллерийской поддержкой и авиацией. «Этому конфликту (между турками и курдами) 200 лет. И турки всегда были против того, чтобы мы сотрудничали с курдами. Да, ситуация действительно ужасная», — сказал министр обороны. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





