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«Ради мировой стабильности»: российские дипломаты призвали США успокоить Лондон в связи с делом Скрипаля
26 марта 2018, 16:09 • 154 • В мире
США, как «главный союзник Даунинг-стрит», должны помочь Великобритании разобраться в деле экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявили в российском посольстве в Вашингтоне. Дипломаты призвали Белый дом «предотвратить негативные последствия» ради сохранения позитивной повестки российско-американских отношений и отказаться от поддержки позиции Лондона. По мнению экспертов, президент США Дональд Трамп пытается отстраниться от ситуации, чтобы иметь возможность в будущем использовать контакты с Москвой для разрешения конфликтов в других регионах мира.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции в Белом доме, Вашингтон Reuters © Kevin Lamarque
США должны «успокоить Лондон», обвиняющий Россию в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
«Сейчас крайне важно спокойно и профессионально разобраться в трагедии, прийти к совместным шагам, которые позволят предотвратить подобные инциденты. В этой ситуации мы видим уникальную возможность для вашингтонской администрации, которая является главным союзником Даунинг-стрит. В эти неспокойные времена младший партнёр как никогда прежде нуждается в помощи и рекомендациях, основанных на рассудительном и сдержанном подходе», — заявили в российской дипмиссии.
Напомним, что, по данным американских СМИ, президент США Дональд Трамп принял решение о высылке российских дипломатов, к таким же мерам могут прибегнуть и ряд европейских стран. В дипмиссии считают, что у Вашингтона ещё есть время отказаться от поддержки позиции Лондона.
«Белый дом всё ещё может предотвратить негативные последствия этой фейковой истории ради того позитива, которые остался в российско-американских отношениях. От них зависит стратегическая стабильности мира. Они не должны стать заложником очевидно подстроенных событий», — заключили в посольстве.
Однако надеяться на то, что США включатся в урегулирование европейских отношений, не стоит. Как считает доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин, несмотря на то что Трамп не желает идти на дальнейшее обострение отношений с Москвой, он не заинтересован в делах, которые не касаются его напрямую.
По мнению директора Фонда изучения США имени Ф. Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, Трамп будет занимать нейтральную позицию, пока СМИ не заставят его дать оценку делу Скрипаля.
«Но в целом мы видим, что он не сторонник влезания во все подряд конфликты, которые от Соединённых Штатов стоят достаточно далеко», — отметил эксперт.
Между тем, как считает Ярыгин, после недавних перестановок в команде Трампа, а именно назначения на должность советника по национальной безопасности Джона Болтона и увольнения с посты главы Госдепа Рекса Тиллерсона, мудрой и конструктивной позиции от США ожидать не стоит. По мнению эксперта, новый руководитель Госдепа — экс-директор ЦРУ Майк Помпео — будет придерживаться жёсткой политики в отношении Москвы.
В то же время Ярыгин предположил, что позиция Вашингтона может поменяться, если Трампу понадобится помощь, например по корейскому вопросу. По мнению политолога, американский президент всё же не пойдёт на обострение отношений с Россией, пока не станут известны виновные.
«Я думаю, что до этого момента Трамп будем стараться не идти на действия, не высылать никого, потому что мы ответим в этом случае зеркально. Если бы был интерес, они бы уже обозначили позицию и обвинили Россию, инициировали дипломатическое или санкционное решение», — заключил Ярыгин.
Присоединённое Королевство
Тем временем в Лондоне уже подготовились к возможному отпору США и нашли себе нового союзника. Так, колумнист The Times предложил британцам подумать над вхождением в состав России.
В статье «Мы не можем победить Россию, так давайте присоединимся к ней» автор перечисляет достоинства такого альянса. Журналист отметил, что в этом случае Лондон получит одну из мощнейших армий мира, ЧМ-2018 по футболу и Льва Толстого. Идею оценили в российском посольстве.
«Отличный стартап», — отметили дипломаты.
Россия готовит «сюрприз»
Однако пока Великобритания предпочитает дистанцироваться от России. Из страны уже выслали 23 российских дипломата. При этом никаких доказательств причастности Москвы к отравлению в Лондоне не приводят, ограничиваясь только агрессивными заявлениями. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, британские власти занимаются «чёрным пиаром мирового масштаба».
«Это колоссальная провокация. Я бы сказала больше: это колоссальная авантюра», — цитирует Захарову РИА Новости.
По её словам, из-за отсутствия аргументов Великобритании приходится прибегать к сравнениям с Третьим рейхом и нацистской Германией. Ранее такую аналогию провели в британском парламенте, где заявили, что Россия может использовать чемпионат мира по футболу так же, как Адольф Гитлер — Олимпиаду 1936 года, для поднятия имиджа страны. С таким утверждением согласился глава британского МИД Борис Джонсон.
Захарова пообещала, что всех, кто проводит такие параллели, на следующем брифинге ждёт «исторический подарок».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления в адрес России по делу Скрипаля «невиданным хамством». Он отметил, что до этого никто не сталкивался с ситуацией, когда страну обвиняют в чём-то, что «даже не могут и не пытаются сформулировать».
«Мы констатируем, что это беспрецедентные совершенно, граничащие, наверное, с бандитизмом международные дела», — сказал Песков в эфире НТВ.
Пресс-секретарь президента предположил, что за подобными обвинениями могут стоять внутренние проблемы Великобритании и сложности её взаимоотношений с союзниками.
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