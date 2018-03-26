«Ради мировой стабильности»: российские дипломаты призвали США успокоить Лондон в связи с делом Скрипаля

США, как «главный союзник Даунинг-стрит», должны помочь Великобритании разобраться в деле экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявили в российском посольстве в Вашингтоне. Дипломаты призвали Белый дом «предотвратить негативные последствия» ради сохранения позитивной повестки российско-американских отношений и отказаться от поддержки позиции Лондона. По мнению экспертов, президент США Дональд Трамп пытается отстраниться от ситуации, чтобы иметь возможность в будущем использовать контакты с Москвой для разрешения конфликтов в других регионах мира.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции в Белом доме, Вашингтон Reuters © Kevin Lamarque

США должны «успокоить Лондон», обвиняющий Россию в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

«Сейчас крайне важно спокойно и профессионально разобраться в трагедии, прийти к совместным шагам, которые позволят предотвратить подобные инциденты. В этой ситуации мы видим уникальную возможность для вашингтонской администрации, которая является главным союзником Даунинг-стрит. В эти неспокойные времена младший партнёр как никогда прежде нуждается в помощи и рекомендациях, основанных на рассудительном и сдержанном подходе», — заявили в российской дипмиссии.

Напомним, что, по данным американских СМИ, президент США Дональд Трамп принял решение о высылке российских дипломатов, к таким же мерам могут прибегнуть и ряд европейских стран. В дипмиссии считают, что у Вашингтона ещё есть время отказаться от поддержки позиции Лондона.

«Белый дом всё ещё может предотвратить негативные последствия этой фейковой истории ради того позитива, которые остался в российско-американских отношениях. От них зависит стратегическая стабильности мира. Они не должны стать заложником очевидно подстроенных событий», — заключили в посольстве.

Однако надеяться на то, что США включатся в урегулирование европейских отношений, не стоит. Как считает доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин, несмотря на то что Трамп не желает идти на дальнейшее обострение отношений с Москвой, он не заинтересован в делах, которые не касаются его напрямую.

«Сам он, может быть, и хотел бы поддержать конструктивный разговор между Россией и Великобританией. Скорее всего, будет дистанцироваться от него, даже не будет поддерживать британскую сторону в высылке российских дипломатов», — сказал в беседе с RT Ярыгин.

По мнению директора Фонда изучения США имени Ф. Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, Трамп будет занимать нейтральную позицию, пока СМИ не заставят его дать оценку делу Скрипаля.

«Но в целом мы видим, что он не сторонник влезания во все подряд конфликты, которые от Соединённых Штатов стоят достаточно далеко», — отметил эксперт.

Между тем, как считает Ярыгин, после недавних перестановок в команде Трампа, а именно назначения на должность советника по национальной безопасности Джона Болтона и увольнения с посты главы Госдепа Рекса Тиллерсона, мудрой и конструктивной позиции от США ожидать не стоит. По мнению эксперта, новый руководитель Госдепа — экс-директор ЦРУ Майк Помпео — будет придерживаться жёсткой политики в отношении Москвы.

В то же время Ярыгин предположил, что позиция Вашингтона может поменяться, если Трампу понадобится помощь, например по корейскому вопросу. По мнению политолога, американский президент всё же не пойдёт на обострение отношений с Россией, пока не станут известны виновные.

«Я думаю, что до этого момента Трамп будем стараться не идти на действия, не высылать никого, потому что мы ответим в этом случае зеркально. Если бы был интерес, они бы уже обозначили позицию и обвинили Россию, инициировали дипломатическое или санкционное решение», — заключил Ярыгин.

Присоединённое Королевство

Тем временем в Лондоне уже подготовились к возможному отпору США и нашли себе нового союзника. Так, колумнист The Times предложил британцам подумать над вхождением в состав России.

В статье «Мы не можем победить Россию, так давайте присоединимся к ней» автор перечисляет достоинства такого альянса. Журналист отметил, что в этом случае Лондон получит одну из мощнейших армий мира, ЧМ-2018 по футболу и Льва Толстого. Идею оценили в российском посольстве.

«Отличный стартап», — отметили дипломаты.

Great startup. pic.twitter.com/eMZWRAhXCX — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) March 24, 2018

Россия готовит «сюрприз»

Однако пока Великобритания предпочитает дистанцироваться от России. Из страны уже выслали 23 российских дипломата. При этом никаких доказательств причастности Москвы к отравлению в Лондоне не приводят, ограничиваясь только агрессивными заявлениями. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, британские власти занимаются «чёрным пиаром мирового масштаба».

«Это колоссальная провокация. Я бы сказала больше: это колоссальная авантюра», — цитирует Захарову РИА Новости.

По её словам, из-за отсутствия аргументов Великобритании приходится прибегать к сравнениям с Третьим рейхом и нацистской Германией. Ранее такую аналогию провели в британском парламенте, где заявили, что Россия может использовать чемпионат мира по футболу так же, как Адольф Гитлер — Олимпиаду 1936 года, для поднятия имиджа страны. С таким утверждением согласился глава британского МИД Борис Джонсон.

Захарова пообещала, что всех, кто проводит такие параллели, на следующем брифинге ждёт «исторический подарок».

«У нас есть сюрприз для всех, у кого хватает либо совести, либо наглости сравнить, хоть как-то проводить параллели между Россией и Третьим рейхом. У нас есть для них достойный ответ и подарок. Сюрприз», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления в адрес России по делу Скрипаля «невиданным хамством». Он отметил, что до этого никто не сталкивался с ситуацией, когда страну обвиняют в чём-то, что «даже не могут и не пытаются сформулировать».

«Мы констатируем, что это беспрецедентные совершенно, граничащие, наверное, с бандитизмом международные дела», — сказал Песков в эфире НТВ.

Пресс-секретарь президента предположил, что за подобными обвинениями могут стоять внутренние проблемы Великобритании и сложности её взаимоотношений с союзниками.