Ради мира и безопасности: Россия окажет военную помощь Центрально-Африканской Республике

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В ЦАР отправят оружие, боеприпасы, а также военных и гражданских инструкторов.

Россия безвозмездно окажет военно-техническую помощь Центрально-Африканской Республике. Соответствующая информация появилась на сайте Министерства иностранных дел России.

Уточняется, что помощь предоставляется по просьбе президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеры и с согласия Совета Безопасности ООН. В частности, в страну отправлены партии боеприпасов и стрелкового вооружения. Кроме того, в ЦАР командированы пять военных и 170 гражданских инструкторов. Они займутся подготовкой военнослужащих ЦАР.

"Данная помощь оказывается в строгом соответствии с требованиями санкционного режима СБ ООН в отношении этой страны", - подчеркнули в МИД России.

Также добавляется, что Россия приветствует усилия президента ЦАР по налаживанию здорового политического процесса в стране, а также по прекращению столкновений на почве религии и этнического происхождения.