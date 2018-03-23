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Ради мира и безопасности: Россия окажет военную помощь Центрально-Африканской Республике
23 марта 2018, 03:54 • 62 • Политика
В ЦАР отправят оружие, боеприпасы, а также военных и гражданских инструкторов.
Россия безвозмездно окажет военно-техническую помощь Центрально-Африканской Республике. Соответствующая информация появилась на сайте Министерства иностранных дел России.
Уточняется, что помощь предоставляется по просьбе президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеры и с согласия Совета Безопасности ООН. В частности, в страну отправлены партии боеприпасов и стрелкового вооружения. Кроме того, в ЦАР командированы пять военных и 170 гражданских инструкторов. Они займутся подготовкой военнослужащих ЦАР.
Также добавляется, что Россия приветствует усилия президента ЦАР по налаживанию здорового политического процесса в стране, а также по прекращению столкновений на почве религии и этнического происхождения.
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