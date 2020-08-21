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Ради европейской помощи в 1.2 миллиарда евро Украина откажется от части суверенитета

21 августа 2020, 17:20  •  183 • Украина

Украина продолжает брать новые высоты суверенитета. Символично, что как раз перед Днем независимости (его уже окрестили в соцсетях «днем внешнего управления»), страна победившего достоинства обязалась сдать за «печеньки» медицинские закупки, право формировать таможню и налоговые службы, отдать на откуп внешним силам судебную систему.

«В рамках меморандума с Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи мы обязалась:

- передать централизованные закупки лекарственных средств, медицинских изделий и индивидуальных средств защиты госпредприятию «Медицинские закупки Украины», создать там «независимый» набсовет;

- провести конкурсный отбор на должности руководителей Государственной таможенной и Госналоговой служб;

- ликвидировать Государственную фискальную службу,

- принять законопроект о создании нового агентства для расследования экономических и финансовых преступлений

- проводить конкурсы на государственные должности высшего уровня (категория А) «в соответствии с европейскими принципами»;

- расширить полномочия частных исполнителей;

- создать новую Высшую квалификационную комиссию судей Украины через «прозрачную» процедуру отбора, проводимую конкурсной комиссией «с международным участием»;

- создать комиссию по вопросам этики «с международным участием» с полномочиями проводить оценку добропорядочности членов Высшего совета правосудия, рекомендовать их увольнение;

- завершить аттестацию прокуроров на региональном уровне, начать процесс аттестации на местном уровне.

И все это за жалкие EUR1,2 млрд. Попросили бы коррупционеров скинуться, больше бы собрали», - прокомментировал новую кабалу редактор издания «Капитал» Вячеслав Чечило.

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