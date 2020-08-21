Ради европейской помощи в 1.2 миллиарда евро Украина откажется от части суверенитета

Украина продолжает брать новые высоты суверенитета. Символично, что как раз перед Днем независимости (его уже окрестили в соцсетях «днем внешнего управления»), страна победившего достоинства обязалась сдать за «печеньки» медицинские закупки, право формировать таможню и налоговые службы, отдать на откуп внешним силам судебную систему.«В рамках меморандума с Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи мы обязалась:- передать централизованные закупки лекарственных средств, медицинских изделий и индивидуальных средств защиты госпредприятию «Медицинские закупки Украины», создать там «независимый» набсовет;- провести конкурсный отбор на должности руководителей Государственной таможенной и Госналоговой служб;- ликвидировать Государственную фискальную службу,- принять законопроект о создании нового агентства для расследования экономических и финансовых преступлений- проводить конкурсы на государственные должности высшего уровня (категория А) «в соответствии с европейскими принципами»;- расширить полномочия частных исполнителей;- создать новую Высшую квалификационную комиссию судей Украины через «прозрачную» процедуру отбора, проводимую конкурсной комиссией «с международным участием»;- создать комиссию по вопросам этики «с международным участием» с полномочиями проводить оценку добропорядочности членов Высшего совета правосудия, рекомендовать их увольнение;- завершить аттестацию прокуроров на региональном уровне, начать процесс аттестации на местном уровне.И все это за жалкие EUR1,2 млрд. Попросили бы коррупционеров скинуться, больше бы собрали», - прокомментировал новую кабалу редактор издания «Капитал» Вячеслав Чечило.