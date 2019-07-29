Ради демократии: украинский журналист призвал ввести войска в РФ

Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию. Он убежден, что подразделения украинской армии необходимо срочно перебросить на границу с РФ, чтобы поддержать демократию.

«Надо готовить все войска для поддержки новых демократических властей в РФ <...> Парламент Украины уже сейчас должен собраться и дать разрешение верховному главнокомандующему на ввод войск [в Россию]», — подчеркнул журналист.

По мнению Кухара, украинских военных нужно обучить российским законам, чтобы они могли действовать на территории соседнего государства.

Он отметил, что в России будет создано «демократическое правительство народного доверия», которое проведет досрочные выборы всех органов власти и люстрирует нынешних чиновников.

В последнее время на Украине все чаще рассуждают на тему возможного военного конфликта с Россией. Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж 7 июля заявил в интервью «Апострофу», что Россия пока не планирует наступательных операций против Украины, но может устроить провокации и нагнетать ситуацию.

«Чтобы успокоить наших граждан — до выборов и после выборов [парламентских]: Россия не планирует никаких масштабных военных операций, тем более по захвату территорий», — заверил генерал.

Он уверен, что Москва не решится на прямое вторжение, поскольку у Украины «достаточно ресурсов», чтобы оказать противодействие. К тому же, он обратил внимание, что международные партнеры Украины, в том числе из НАТО, при «масштабном наступлении Кремля» будут реагировать немедленно, «включая даже разблокировку своего условного нейтралитета в отношении агрессивных действий России».

«Но, с другой стороны, Россия концентрирует силы и укрепляет позиции не только относительно Украины. Она возводит вал против стран НАТО по всей длине границ с Украиной, Беларусью и странами Балтии», — сказал он.

Незадолго до этого замкомандующего штаба Операцией объединенных сил в Донбассе (ООС) генерал-майор Богдан Бондар заявил, что Россия продолжает наращивать военные силы вдоль границы с Украиной на Харьковском направлении.

Генерал-майор отметил, что на начальных этапах «агрессии против Украины» возможности россиян были ограничены, но теперь Кремль якобы построил места для расположения воинских частей, подразделений, полигоны, а также расширил военную инфраструктуру. Кроме того, он обратил внимание, что российская сторона отстроила железную дорогу, которая уже не проходит через Украину.

«Они построили военную инфраструктуру для того, чтобы можно было в короткие сроки осуществить переброску сил и средств, в том числе в отдельные районы», — считает Бондарь.

При этом в России неоднократно называли подобные заявления украинской стороны необоснованными.

Москва заверяет, что официальных военных подразделений из России в Донбассе нет. РФ утверждает, что вооруженный конфликт на востоке соседнего государства — это исключительно его внутреннее дело Украины.

В начале марта об угрозе военного вторжения России на Украину заявили и в генштабе вооруженных сил Украины.

«В существующих геополитических реалиях мы прогнозируем военные угрозы по трем из четырех географических направлений: север, восток и юг. Российская сторона завершает формирование на границе Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения по замыслу кремлевских стратегов составят основу сил вторжения», — заявил начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в стране.

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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал это заявление Муженко голословным, поскольку никакой агрессии со стороны России на самом деле нет.

«У труса от страха глаза велики. Все эти терзания «заячьих сердец» украинского генералитета нужно игнорировать, и пусть болтают, что хотят», — сказал Бальбек РИА «Новости». В то же время, парламентарий заверил, что подобные заявления в адрес России без ответа все же не останутся.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, в свою очередь, назвал начальника украинского генштаба «недалеким человеком», если тот действительно видит эти три направления.

«Вся наша история, особенно история Великой Отечественной войны, не может сподвигнуть на то, чтобы Россия напала на дружеский нам народ, не государство, а именно народ…»

— сказал Водолацкий RT.

По его мнению, угрозу для Украины нужно смотреть со стороны НАТО и Госдепа, которым Киев нужен для выполнения «специфической роли» против России.