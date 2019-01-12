Ради чего министр обороны США обругал собственный самолёт

Автор:

Покровский Александр

Почему исполняющий обязанности американского министра обороны Патрик Шэнахэн раскритиковал программу развития истребителя 5-го поколения F-35, ясно. Потому что он — человек «Боинга».

Собственно, это уже не новость — сообщили, обсудили, посмеялись. Даже определение fucked, которое Шэнахэн дал этой программе, нашло своё отражение в комментариях. И тем более слова «"Боинг" бы так не сделал». Хотя последние менее понятны, а потому пояснены были поверхностно: мол, Шэнахэн с 1986 года работал в «Боинге», дорос до поста старшего вице-президента. В общем, человек «Боинга». На чём большая часть комментариев и заканчивалась.

Boeing бы так не сделал?

Однако необходимо заметить, что Шэнахэн в «Боинге» курировал программы коммерческих, гражданских самолётов. К тому же вёл, так сказать, как раз бухгалтерию — управлял прибылями и убытками по основным моделям «Боингов»: 737, 747, 767, 777 и 787. То есть с программами военного самолётостроения и, главное, тем, как пилятся на них бюджеты, знаком если не шапочно, то поверхностно. Он, правда, имел в своей карьере эпизод, когда был генеральным менеджером систем противоракетной обороны, причём, что любопытно, включая их лазерную составляющую. Курировал также и вертолётные программы по Apache, Chinook и Osprey. Но, опять же, как генеральный менеджер.

Чтобы картина запуталась окончательно, давайте вспомним, что и. о. министра является членом Королевского авиационного общества, членом Общества инженеров-технологов и членом Американского института аэронавтики и астронавтики. Он — бакалавр наук в области машиностроения Университета штата Вашингтон и дважды магистр Массачусетского технологического института — тоже в области машиностроения и в деловом администрировании.