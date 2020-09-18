Ради безопасности своего народа: Наследный принц Бахрейна испытал на себе вакцину от COVID-19

СМИ сообщают, что наследному принцу Бахрейна Салману ибн Хамаду ибн Исе Аль Халифу сделали прививку от коронавируса экспериментальным препаратом китайской компании Sinopharm. Вакцинирование добровольцев стало третьей, заключительной фазой испытания.

Как заявил сам кронпринц, Бахрейн шагнул вперёд, поделившись передовым опытом лечения и тестирования коронавируса со всем миром, а также поддерживая безопасное тестирование и разработку вакцины.

Таким образом, 50-летний Салман ибн Хамад ибн Иса Аль Халифа стал одной из первых коронованных особ, которые приняли участие в испытаниях вакцины против коронавируса. Принц вошёл в число 6000 волонтёров, которым сделали прививки новым препаратом.

За время пандемии COVID-19 в Бахрейне было зафиксировано более 62 тыс. случаев коронавируса, 216 инфицированных умерли.