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Рада создала комиссию по расследованию деятельности трёх телеканалов

17 октября 2019, 21:24  •  48 • Украина
Верховная рада создала следственную комиссию по расследованию действий телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK, а также для обеспечения противодействия «информационному воздействию» России.
 
Reuters
 

«Целью временной следственной комиссии является недопущение монополизации в сфере информационного рынка и рынка телевизионного вещания, ограничение влияния Российской Федерации на информационное пространство и противодействие угрозам национальной безопасности в сфере информационного пространства», — говорится на сайте украинского парламента.

Основной задачей комиссии станет проверка обстоятельств приобретения указанных телеканалов.

Также планируется проверить сведения «относительно систематического распространения отдельными украинскими телеканалами идей и тезисов, которые могут угрожать интересам национальной безопасности, обороны и территориальной целостности Украины».

В сентябре сообщалось, что Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд, чтобы лишить телеканал NEWSONE лицензии и закрыть его.

Также совет заявил о внеплановой проверке телеканала ZIK.

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