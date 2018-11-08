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Рада ратифицировала соглашение с ЕС о получении €1 млрд в кредит
08 ноября 2018, 19:09 • 66 • Украина
Депутаты Верховной рады проголосовали за ратификацию соглашения с Европейским союзом о получении €1 млрд в кредит.
Reuters
Об этом сообщает «112 Украина».
Отмечается, что 242 народных депутата проголосовали «за».
По данным телеканала, этот законопроект необходим, чтобы для Украины вступили в силу международные договоры о получении денег.
Уточняется, что макрофинансовую помощь предоставят двумя траншами — по €500 млн каждый.
26 июня Совет Евросоюза утвердил решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере €1 млрд.
Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы — политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил сообщения СМИ о возможном финансовом хаосе в стране.
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