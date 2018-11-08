Рада ратифицировала соглашение с ЕС о получении €1 млрд в кредит

Депутаты Верховной рады проголосовали за ратификацию соглашения с Европейским союзом о получении €1 млрд в кредит.

Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что 242 народных депутата проголосовали «за».

По данным телеканала, этот законопроект необходим, чтобы для Украины вступили в силу международные договоры о получении денег.

Уточняется, что макрофинансовую помощь предоставят двумя траншами — по €500 млн каждый.

26 июня Совет Евросоюза утвердил решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере €1 млрд.

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы — политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил сообщения СМИ о возможном финансовом хаосе в стране.