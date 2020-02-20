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Рада рассмотрела более тысячи поправок к законопроекту о земле

20 февраля 2020, 20:09  •  18 • Украина
Верховная рада рассмотрела 1193 поправки из 4018, предложенных к законопроекту о рынке земли.
 
Reuters
 

Об этом информирует «Громадське».

Отмечается, что 1193-я поправка была рассмотрена на заседании в четверг, 20 февраля.

Ранее сообщалось, что при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли депутатами Верховной рады было предложено 4018 поправок.

В начале января министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о готовности законопроекта к рассмотрению Верховной радой во втором чтении.

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