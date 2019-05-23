Рада против Зеленского: Депутаты не хотят перевыборов раньше времени

Автор:

Курганов Дмитрий

Заступив на пост президента Украины, Владимир Зеленский, как и ожидалось, приступил к решительным действиям по минимизации присутствия на политической сцене своих противников, большинство из которых представляют предыдущую власть, сформированную при Петре Порошенко. Сначала избранный президент объявил о роспуске Верховной рады, отведя ей на работу два месяца, а затем внёс в парламент законопроект об изменениях в выборном законодательстве, согласно которому отменяется мажоритарная система и снижается проходной барьер для партий с нынешних 5% до 3%.

Фактически Зеленский хочет заменить смешанную систему, когда депутатов выбирают и по округам, и по партийным спискам в соотношении один к одному, на систему, когда парламентариев выбирают только по спискам. Здесь всё очень просто – именно такое положение дел максимально выгодно его партии «Слуга народа», названной в честь популярного сериала.

Рада не рада

Однако Рада отказалась даже рассматривать в повестке дня этот документ, за него свои голоса отдали лишь 92 парламентария вместо минимальных 226. Конечно, депутаты не хотят терять свои насиженные кресла до октября. По сути, единственной политической силой, которая поддержала законопроект Зеленского, была партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко. У экс-премьера Украины хорошо налажена партийная структура, она сбалансирована, поэтому депутаты её фракции пройдут в Раду при любой системе.

Ю. Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com

Против законопроекта выступили даже противники «Блока Петра Порошенко», который сейчас де-факто является главной оппозиционной силой в парламенте. А глава фракции экс-президента Украины Артур Герасимов назвал предлагаемые изменения в выборной системе «фасадными». Большинство политиков выступают за то, что списки должны быть открытыми, люди должны понимать, кого они выбирают. Согласны с ними и эксперты. А украинский политический обозреватель Денис Попович напомнил о предвыборных обещаниях Зеленского, в которых тот говорил о том, что партийные списки будут открытыми. А на деле, став президентом, их не сдержал.

За деньги и гречку

Владимир Зеленский уже отреагировал на демарш депутатов Рады, написав в Facebook, что депутаты таким образом пытаются продлить свою политическую жизнь. Он призвал жителей Украины не голосовать за старых политиков, которые снова попытаются «пролезть в парламент за деньги и гречку». Глава Незалежной отметил, что у украинцев появится шанс выбрать тех людей, которые изменят жизнь не на словах, а на деле, и сделать это нужно уже 21 июля.

Впрочем, указ о роспуске Рады ещё не вступил в силу, поскольку он пока не опубликован в официальном вестнике. К тому же продолжаются споры о его «антиконституционности». Такую формулировку по отношению к решению Зеленского сначала применил спикер Рады Андрей Парубий, а глава радикалов Олег Ляшко уже пообещал пойти с иском в Конституционный суд, чтобы его отменить. Некоторые политики полагают, что парламент действительно нужно «разогнать», но применить для этого необходимо другую процедуру, которая не шла бы вразрез с Конституцией Украины.

Уверенное лидерство

Фото: www.globallookpress.com

Фото: www.globallookpress.com

Согласно недавнему опросу социологической группы «Рейтинг», за партию Зеленского готовы отдать свои голоса 43,8% респондентов. При этом «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко с результатом в 10,5% обошла партии Порошенко (8,8%) и Тимошенко (7,3%), что идёт вразрез с итогами первого тура президентских выборов. Политологи уверены, что популярность «Слуги народа» Зеленского сейчас, сразу после его избрания, находится на максимуме, но в дальнейшем будет снижаться.

Поэтому чем раньше пройдут выборы в парламент, тем большее число депутатов своей партии удастся протащить в него президенту. А вот его заявления о продолжении санкционного давления на Россию с помощью США и ЕС вполне могут сказаться негативно, особенно в восточных регионах Украины. Именно там у «Оппозиционной платформы» максимальная поддержка, и если риторика Зеленского не изменится, то часть электората может уйти от него к партии Бойко.

Либертарианцы во власти

Для большинства украинцев партия «Слуга народа» ассоциируется с конкретным человеком – Владимиром Зеленским. Для них он многие годы был актёром, комиком, шоуменом. Теперь перед новой политической силой встаёт задача не просто заявить о переменах, борьбе с коррупцией и других очевидных вещах, а обозначить конкретную программу, по которой представителей партии этот народ будет выбирать. И первые шаги в этом направлении уже делаются.

Советник президента Украины и его представитель в Верховной раде Руслан Стефанчук в интервью изданию «Левый берег» рассказал, что партия «Слуга народа» выбрала своей идеологией либертарианство, и именно с ней пойдёт на парламентские выборы. Основная задача, которая ставится на ближайщее будущее, – сломать систему и прийти к новой, либеральной модели экономики.

Р. Стефанчук. Фото: www.globallookpress.com

По словам Стефанчука, все годы независимости Украины прошли, как один сплошной «день сурка», когда просыпаешься утром, а вокруг ничего не меняется. Он также отметил, что государство должно стать сервисом, обеспечивающим соответствующее качество услуг, запускающим частные инициативы во все сферы деятельности, что приведёт к созданию новых рабочих мест.

Также советник Зеленского предложил пересмотреть число народных депутатов в парламенте, объяснив это тем, что необходимо соответствовать европейскому законодательству.

Когда нас было 52 миллиона, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов?

– отметил Стефанчук.

Это заявление тоже вполне логично. Чем меньше депутатов в Раде, тем меньшее число мест в абсолютном выражении нужно получить партии для большинства. «Слуга народа» практически полностью состоит из новых лиц, на это делается отдельный акцент, но в этом и главная проблема. Поскольку всё идёт к тому, что партийные списки останутся открытыми, люди будут оценивать уже не Зеленского, а конкретных людей, которых он предлагает. И вот здесь могут возникнуть проблемы.

А пока избранный президент жалуется на кресло в рабочем кабинете, доставшееся ему от Порошенко. Неудобное, видите ли. К тому же Зеленский выразил желание переехать из президентской администрации в более «открытое» место. В Сети уже пошутили, что к креслу подведено электричество, а кнопка находится в Вашингтоне, поэтому предыдущий глава государства такой нервный и дёрганый был.