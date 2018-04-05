Рада просит не допустить "Северного потока - 2" и требует консультаций ЕК с правительством

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КИЕВ, 5 апреля. /ТАСС/. Верховная рада Украины просит мировое сообщество не допустить строительства газопровода "Северный поток - 2", что, по мнению украинских парламентариев, "угрожает монополией Российской Федерации на газовом рынке Европы".

"Намерение реализовать "Северный поток - 2" утвердит абсолютную монополию РФ на газовом рынке Европы. В этом случае "Газпром" получит контроль над объемом и ценой всего газового рынка континентальной Европы, а также физическую возможность вообще отказать в поставках газа странам Центральной Европы", - говорится в обращении, принятом в четверг в Раде.

Украинские парламентарии также предложили безотлагательно провести консультации между правительством Украины и Европейской комиссией о недопустимости строительства "Северного потока - 2".

"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Трубопровод в целом повторяет маршрут "Северного потока" и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, а пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Ввод "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года.