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Рада призвала НАТО поддержать намерение Украины получить членство в альянсе
07 февраля 2019, 20:09 • 75 • Украина
Верховная рада утвердила обращение к НАТО, Парламентской ассамблее НАТО и парламентам стран — членов альянса с просьбой поддержать намерение Украины получить членство в организации.
Reuters
Как сообщает телеканал «112 Украина», соответствующее заявление поддержали 243 парламентария.
«Верховная рада Украины обращается к Североатлантическому совету и Парламентской ассамблее НАТО, национальным парламентам государств — членов НАТО с просьбой поддержать высказанное Украиной намерение обрести членство в НАТО», — говорится в тексте заявления.
Ранее депутаты Верховной рады проголосовали за внесение в Конституцию страны изменений, закрепляющих курс Украины на вступление в ЕС и НАТО.
За предложенный президентом Петром Порошенко документ проголосовали 334 депутата из 385.
Подробнее — в материале RT.
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