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Рада приняла законопроект о депутатской неприкосновенности

18 декабря 2019, 14:54  •  66 • Украина
Депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который вносит изменения в законодательство, чтобы ограничить депутатскую неприкосновенность.
 
Reuters
 

Об этом сообщает «112 Украина».

За законопроект с поправками проголосовал 291 депутат.

Так, например, документ предусматривает, что генпрокурор согласовывает ходатайства о разрешении на задержание, арест или домашний арест, обыск, прослушку, в том числе проведение негласных следственных действий в отношении народных депутатов.

Данные ходатайства будет рассматривать соответствующий следственный судья, а в уголовных производствах, отнесённых к подсудности Высшего антикоррупционного суда, — судья этого органа.

При доработке ко второму чтению также было утверждено, что такие ходатайства рассматриваются при обязательном участии депутата, которого должны заблаговременно уведомить. Проигнорировать отсутствие парламентария на судебном заседании можно только в том случае, если он не прибыл на судебное заседание без уважительной причины или не сообщил о причинах своего отсутствия. Исключением в данном вопросе являются ходатайства о негласных и следственных действиях или обыске. 

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет депутатскую неприкосновенность с 2020 года. 

Экс-депутат Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал эту инициативу.

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