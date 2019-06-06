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Рада приняла закон, позволяющий объявлять импичмент президенту
06 июня 2019, 13:39 • 76 • Украина
КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Верховная рада Украины приняла в четверг закон о полномочиях так называемых Временных следственный комиссий (ВСК), которые будут создаваться для расследования деятельности главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте. Одобрение этого документа сделало возможным запускать процедуру досрочного отстранения президента от власти, которая прописана в конституции страны, но до сих пор не была подкреплена необходимыми законодательными актами.
"Мы приняли исторический закон "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины", в котором предусмотрена процедура импичмента президента", - заявил после голосования спикер Рады Андрей Парубий.
По конституции, импичмент президента инициирует парламент, дело об импичменте расследует ВСК, а после этого, на основании выводов комиссии, парламент принимает окончательное решение.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предлагал Раде свой законопроект об импичменте, но депутаты отказались рассматривать его и решили доработать собственный закон о ВСК, который ранее уже был одобрен ими в первом чтении, предусмотрев в нем процедуру импичмента.
Комиссии по расследованию
По закону, Рада большинством голосов принимает решение об инициировании вопроса импичмента президента. О принятии этого решения спикер парламента немедленно сообщает главе государства. Расследованием обстоятельств совершения президентом того или иного преступления, изложенных в подписанном большинством депутатов представлении, занимается ВСК.
Срок деятельности комиссии не должен превышать трех месяцев со дня ее образования. ВСК имеет право заслушивать президента Украины и его адвокатов, требовать у госорганов необходимые документы и другие сведения, касающиеся расследования. Кроме того, в случае необходимости комиссия может назначать экспертизы и привлекать специалистов для исследования и оценки доказательств, заслушивать граждан Украины (кроме судей и судей Конституционного суда Украины), которые могут сообщить об обстоятельствах совершения главой государства госизмены или иного преступления.
По итогам расследования комиссия подает парламенту свои выводы и предложения по всем пунктам обвинений, изложенных депутатами в представлении об инициировании импичмента президента.
Кроме того, в документе определяются полномочия специального прокурора и специальных следователей, а также требования к их кандидатурам.
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