Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Об этом сообщает «Громадське».

Законопроект предусматривает внесение изменений в ст. 80 Конституции Украины.

В частности, отменяется норма, согласно которой народные депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия Верховной рады.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что его законопроект о лишении депутатов Верховной рады неприкосновенности касается только возможности привлечения их к уголовной ответственности, но не предусматривает снятия иммунитета за политические решения.