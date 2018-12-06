Рада приняла закон о признании членов УПА участниками боевых действий

Верховная рада приняла закон №8519 о признании членов Украинской повстанческой армии* участниками боевых действий.

Об этом сообщает «112 Украина».

По данным телеканала, за документ проголосовали 236 депутатов.

Как отмечается, участниками боевых действий в том числе будут признаны члены Украинской повстанческой армии* атамана Тараса Боровца (Бульбы) «Полесская Сечь» и подразделений Организации украинских националистов*.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде зарегистрирован проект постановления об обращении к президенту с просьбой вернуть Степану Бандере звание Героя Украины.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014)