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Рада приняла закон о компенсациях за разоблачение коррупционеров
17 октября 2019, 14:54 • 76 • Украина
Верховная рада Украины приняла закон, в соответствии с которым вводится материальное поощрение за сообщения о фактах коррупции.
© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Как сообщает телеканал «112 Украина», за принятие закона выступили 252 депутата.
Уточняется, что вознаграждение полагается за сообщение о коррупционном преступлении, ущерб для государства от которого в 5 тыс. раз превышает размер прожиточного минимума.
Согласно закону, размер компенсации составляет 10% от суммы коррупционного преступления, но не может превышать 3 тыс. МРОТ.
В сентябре спикер Верховной рады Дмитрий Разумков назвал коррупцию одной из ключевых проблем на Украине.
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