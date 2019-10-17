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Рада приняла закон о компенсациях за разоблачение коррупционеров

17 октября 2019, 14:54  •  76 • Украина
Верховная рада Украины приняла закон, в соответствии с которым вводится материальное поощрение за сообщения о фактах коррупции.
 
© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Как сообщает телеканал «112 Украина», за принятие закона выступили 252 депутата.

Уточняется, что вознаграждение полагается за сообщение о коррупционном преступлении, ущерб для государства от которого в 5 тыс. раз превышает размер прожиточного минимума.

Согласно закону, размер компенсации составляет 10% от суммы коррупционного преступления, но не может превышать 3 тыс. МРОТ.

В сентябре спикер Верховной рады Дмитрий Разумков назвал коррупцию одной из ключевых проблем на Украине.

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