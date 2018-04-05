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Рада приняла в первом чтении закрепляющий стремление в НАТО президентский законопроект
05 апреля 2018, 13:39 • 67 • Украина
Верховная рада Украины приняла в первом чтении президентский проект закона о национальной безопасности страны, который определяет одним из главных интересов членство в НАТО и ЕС.
globallookpress.com © Sergii Kharchenko
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, представляя законопроект в парламенте, отметил, что документ проработан во взаимодействии с экспертами НАТО, ЕС и США, передаёт Интерфакс-Украина.
В частности, проект предусматривает, что национальными интересами Украины являются интеграция в европейское политическое, экономическое, правовое пространство, сферу безопасности и обретение членства в ЕС и НАТО.
Украинский лидер Пётр Порошенко в своём Facebook поблагодарил депутатов за поддержку проекта закона.
«Благодарен парламенту за поддержку моего проекта закона о национальной безопасности Украины! В первом чтении за этот важный для страны документ проголосовали 265 народных избранников. Этот законопроект открывает путь к более эффективному взаимодействию с НАТО», — написал президент.
Ранее Порошенко сообщил, что намерен в ближайшее время внести в Конституцию поправки о планах Украины вступить в Европейский союз и НАТО.
Политолог Андрей Золотарёв в беседе с ФАН заявил, что Украина вступит в НАТО через 100—150 лет.
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